Peste 400 de salvatori, de gardă în noaptea dintre ani. Au intervenit în 59 de situații de risc

Peste 400 de salvatori și pompieri cu 150 unități de tehnică au fost în gărzile de intervenție pentru asigurarea securității și siguranței cetățenilor, de revelion. În ultimele 24 de ore salvatorii și pompierii au fost solicitați să acționeze în 59 de misiuni, informează Inspectoratul General pentru Situații de Urgență.

În cele mai dese cazuri, angajații IGSU au avut intervenții la lichidarea focarelor de ardere, dar și prevenirea incidentelor și altor situații excepționale.

Astfel, pompierii au fost solicitați să intervină la lichidarea flăcărilor ce au cuprins un autovehicul în localitatea Hăsnășenii Noi, raionul Drochia. Apelul la Serviciul 112 a fost recepționat în seara zilei de 31 decembrie 2025 la ora 21:42. La fața locului a intervenit o echipă de pompieri, care a reușit lichidarea arderii către ora 23:09. În urma incendiului a ars total secțiunea motorului autovehiculului de model Volkswagen Crafter. Victime nu a fost raportate, potrivit IGSU.

Un alt caz în care a fost necesară intervenția pompierilor a fost înregistrat într-o gospodărie din localitatea Cîșla, raionul Cantemir. Aici, datorită intervenției operative a angajaților IGSU a fost prevenită izbucnirea unui incendiu în interiorul locuinței. Conform informațiilor, depunerile de funingine din coșul de evacuare a fumului al sobei au luat foc. Focarele au fost stinse operativ, evitându-se producerea unei situații excepționale.

De asemenea, pompierii au fost solicitați să intervină în localitatea Costești, raionul Ialoveni, după ce un incendiu a izbucnit în anexa unei case de locuit. La fața locului au intervenit două echipe de pompieri, care au reușit să lichideze arderea, fără ca aceasta să obțină răspândire. Totodată, pompierii au evacuat două butelii de gaz din interiorul construcției afectate de foc, prevenind producerea unei explozii. Victime nu au fost raportate.