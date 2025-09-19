Peste 120 de școli din țară vor beneficia de granturi de peste 4,32 milioane de dolari

121 de instituții de învățământ general din țară – școli primare, gimnazii și licee – vor beneficia fiecare de granturi școlare în valoare de circa 36 de mii de dolari, anunță Ministerul Educației și Cercetării (MEC) într-un comunicat. Proiectul este susținut financiar de Banca Mondială și Parteneriatul Global pentru Educație.

Instituțiile beneficiare au participat la Programul de Granturi Școlare și au fost selectate în bază de concurs.

Lista instituțiilor câștigătoare ale Programului de Granturi Școlare by Ziarul de Gardă

În total, 180 de instituții școlare din întreaga țară și-au exprimat interesul de a participa la Programul de Granturi Școlare. Pentru a putea depune dosarul la concurs, școlile au trebuit să prezinte o propunere de proiect inovativ, capabil să contribuie la creșterea calității educației. În sprijinul lor, instituțiile au beneficiat de instruiri privind elaborarea propunerilor de proiecte, managementul proiectelor și colectarea de fonduri.

Printre propunerile de proiecte depuse de școli se regăsesc hub-uri digitale, laboratoare multimedia și spații de tip maker-space, concepute pentru a transforma radical sala de clasă și a încuraja pedagogiile STEM, digitalizarea fiind unul dintre domeniile prioritare ale programului.

Totodată, instituțiile au prevăzut programe de remediere și sprijin personalizat pentru fiecare copil, indiferent de vulnerabilități, precum și activități dedicate prevenirii bullyingului și consolidării stării de bine, aspecte care se înscriu în domeniile învățare activă, colaborativă, incluziune și programe de sprijin personalizat. De asemenea, unele proiecte promovează echitatea de gen în STEM, prin activități menite să încurajeze participarea fetelor la disciplinele științifice și tehnologice.

Proiectele includ și elemente inovatoare de digitalizare și inteligență artificială – platforme interactive, aplicații educaționale și instrumente de analiză a progresului școlar – cu scopul de a personaliza învățarea și a sprijini atât elevii, cât și profesorii, în concordanță cu obiectivele de evaluare modernă și feedback constructiv – un alt domeniu prioritar în accesarea granturilor.

Alte inițiative vizează integrarea modulelor VR și AR pentru științe și istorie locală, lecții imersive și captivante, dar și studiouri hibride pentru învățarea la distanță, care asigură continuitatea educației în orice condiții. Totodată, școlile au pus accent pe schimburi de experiență și comunități de practică, reflectând domeniile prioritare prevăzute în Manualul Programului de Granturi Școlare.

Inițiativa se înscrie în Proiectul „Îmbunătățirea Calității Educației” (EQIP), implementat de MEC și susținut financiar de Banca Mondială și Parteneriatul Global pentru Educație.

