Peste 100 de polițiști au fost antrenați în activități de căutare și verificare în cazul dispariției minorei „în zona satului Peresecina”

Poliția informează că, în urma acțiunilor întreprinse a stabilit că minora și-a petrecut întreaga zi în compania unui prieten al său – persoana care, ulterior, a condus-o acasă și a indus în eroare oamenii legii prin declarațiile făcute, susținând că ar fi găsit-o în raionul Orhei.

Pe parcursul nopții, peste 100 de polițiști au fost antrenați în activități de căutare și verificare. Aceștia au analizat imaginile surprinse de camerele de monitorizare a traficului de pe întreg traseul parcurs, au identificat șoferi și alte persoane care au intrat în contact cu minora, fiind dispuse un șir de măsuri speciale de investigație.

În urma verificărilor s-a stabilit că minora a coborât la Gara de Nord din Chișinău, ulterior deplasându-se cu transportul public până la Gara Centrală. De acolo, împreună cu prietenul său au mers cu microbuzul într-o localitate din raionul Criuleni, la domiciliul băiatului, unde a petrecut întreaga zi. Ulterior, acesta a chemat un taxi și a dus-o acasă, declarând că a găsit-o la Peresecina.

Acțiunile poliției sunt în desfășurare. „Reiterăm apelul către cetățeni să se informeze doar din surse oficiale, să nu distribuie informații neverificate și să evite crearea panicii în societate”, susține Poliția.