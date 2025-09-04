Percheziții în R. Moldova și Ucraina, într-un caz de escrocherie. „Printre victime se numără civili și militari ucraineni activi pe front”

Trei cetățeni străini au fost reținuți și puși în arest, fiind bănuiți de escrocherie. Potrivit unui comunicat al Poliției, suspecții publicau anunțuri fictive pe platforme online, prin care informau că ar oferi spre vânzare mașini de teren, drone, generatoare și alte bunuri. După transferarea banilor, însă, bunurile promise nu erau livrate.

Ofițerii Direcției Investigații Centru, împreună cu cei de urmărire penală ai Inspectoratului Național de Investigații (INI), cu suportul angajaților Brigada de Poliție cu Destinație Specială „Fulger” și în conlucrare cu procurorii Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS), au documentat și reținut trei cetățeni ai Ucrainei, bănuiți că ar fi obținut ilegal sume considerabile de bani prin scheme de escrocherie.

„Printre victime se numără atât civili, cât și militari ucraineni activi pe front, care transferau bani pentru procurarea acestor bunuri, destinate apărării Ucrainei”, precizează Poliția.

După ce transferau banii, victimele erau contactate de membrii grupului criminal, care se autodeclarau susținători ai invaziei ruse în Ucraina. Sumele încasate erau redistribuite pe conturi bancare gestionate de alți complici, apoi ridicate în numerar de la bancomate din R. Moldova sau folosite pentru achitarea unor servicii.

„Pentru documentarea infracțiunii a fost creată o echipă comună de investigații între autoritățile de drept din Chișinău și Kiev. În cadrul acțiunilor, au fost efectuate 15 percheziții în Republica Moldova (în Bălți și Ungheni) și 19 în Ucraina. În Moldova, polițiștii au ridicat mai multe bunuri procurate din banii obținuți prin escrocherie, inclusiv un automobil de lux”, se precizează în comunicat.

La solicitarea procurorilor, Judecătoria Chișinău, sediul Ciocana, a dispus aplicarea arestului preventiv pentru 30 de zile.