Părinți cu copii mici: între carieră și familie

De Ziua Internațională a Familiei, Centrul Parteneriat pentru Dezvoltare (CPD) a lansat analiza responsabilităților parentale și accesul la servicii care ajută părinții cu copii mici să afle ce îi împiedică să aibă un echilibru între viața personală și carieră. Analiza arată că a crescut rata de ocupare a femeilor cu copii de 0-6 ani, de la 39,4% în 2019 la 41,1% în 2023, totuși această rată de ocupare a femeilor cu copii mici este cu aproximativ 30% mai mică decât cea a femeilor fără copii de aceeași vârstă.

Potrivit analizei, în 2024 au fost înregistrată o creștere de peste 8% a accesului la servicii de educație timpurie față de anul 2021. Această evoluție reflectă impactul reformelor și măsurilor de suport pentru familii cu copii mici, inițiate începând cu anul 2022, însă ele rămân a fi insuficiente pentru a răspunde nevoilor familiilor.

De asemena, a crescut și rata de încadrare a copiilor de 1-2 ani în instituțiile de educație timpurie.

„Chiar dacă avem impact pozitiv, ponderea copiilor încadrați este mică. În 2024, doar 63,1% dintre copiii cu vârsta de 2 ani erau integrați în instituții de educație timpurie, rata de încadrare scăzând până la 4,5% în cazul copiilor cu vârsta de 1 an. Totodată, conform datelor, nici un copil cu vârsta sub 1 an nu a beneficiat de servicii de educație timpurie. Acest nivel scăzut de acces indică necesitatea continuării eforturilor guvernamentale de suport a părinților pentru echilibrarea responsabilităților familiale cu cele profesionale”, a precizat CPD.