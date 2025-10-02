Pană de curent în sectorul Buiucani: 3000 de consumatori afectați. Situația a fost remediată

Ministerul Energiei informează că aproximativ 3000 de consumatori din sectorul Buiucani al capitalei au rămas temporar fără energie electrică, în urma unei pene de curent.

Conform comunicatului de presă, echipe specializate de la Premier Energy s-au deplasat imediat la fața locului pentru remedierea situației, iar la această oră toți consumatorii au fost reconectați la energie electrică. Circulația transportului public nu a fost afectată. Cauza defecțiunii a constat în două cabluri de 6 kV care au ieșit din funcțiune.

Ministerul Energiei a venit cu mai multe recomandări pentru cetățeni în întreruperii de energie

Recomandări pentru populație în perioada întreruperii de energie:

Păstrați calmul și acționați cu prudență.



Respectați indicațiile agenților de patrulare aflați în teren.



Acordați atenție sporită traversărilor stradale și evitați utilizarea ascensoarelor pe durata întreruperii de energie.



Nu utilizați focul deschis nesupravegheat și nu îl lăsați aprins în absența unei persoane responsabile.



Asigurați-vă că persoanele vârstnice, copiii și alte persoane vulnerabile se află sub supraveghere.



Folosiți lanterne sau lumina telefoanelor mobile pentru iluminat temporar.



Ministerul Energiei scrie că împreună cu operatorii rețelelor electrice, continuă monitorizarea situației pentru a preveni eventuale incidente similare în viitor.