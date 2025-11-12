O moldoveancă a fost reținută în SUA de Serviciul de Imigrare. „Aceasta a fost condamnată anterior pentru 17 ani de închisoare pentru un omor în Chișinău”

Departamentul pentru Securitate Internă a SUA (DHS) a anunțat că o imigrantă din R. Moldova „care a torturat și aruncat o victimă pe fereastra etajului nouă”, a fost arestată. Pe 4 noiembrie, Serviciul de Imigrare și Control Vamal al SUA (ICE) a reținut-o pe Victoria Sorocean. Ea a fost condamnată pentru crimă cu „premeditare cu cruzime excepțională” în 2013.

Sorocean, care a fost arestată pentru prima dată de ICE pe 10 ianuarie 2020, sub administrația Trump, a depus ulterior mai multe apeluri legale și cereri de azil pentru a amâna expulzarea, potrivit DHS. Ea a fost eliberată în 2022, sub administrația Biden.

„În septembrie 2013, Sorocean și un complice au fost condamnați pentru omor intenționat, iar ea a primit 17 ani de închisoare. Sorocean și un complice și-au torturat victima într-un apartament din Chișinău. Au bătut-o pe victimă cu un băț și un cablu electric înainte de a o arunca pe fereastra etajului nouă”, scrie DHS.

Ofițerii ICE au arestat-o ​​pe Sorocean pe 4 noiembrie 2025, iar ea va rămâne în custodia ICE în așteptarea procedurilor de expulzare.