O delegație a statelor Benelux va efectua o vizită oficială în R. Moldova: Pe agendă sunt prevăzute și dezbateri cu tinerii

Viceprim-ministrul, ministrul afacerilor externe și comerțului exterior al Marelui Ducat de Luxemburg, Xavier Bettel, și viceprim-ministrul, ministrul afacerilor externe al Regatului Belgiei, Maxime Prévot, vor efectua o vizită oficială în R. Moldova la 25 august 2025. Delegația Regatului Țărilor de Jos va fi condusă de directorul general pentru cooperare europeană, Heleen Bakker.

Vizita are drept scop consolidarea relațiilor bilaterale și aprofundarea cooperării multilaterale între R. Moldova și statele BENELUX, cu accent pe diplomația europeană, securitatea energetică, sprijinul pentru integrarea europeană și parteneriatele în domeniul dezvoltării, potrivit comunicatului Ministerului Afacerilor Externe.

Pe agenda vizitei se numără:

întrevederea cu viceprim-ministrul, ministrul afacerilor externe, Mihai Popșoi;

conferința de presă comună, care va avea loc luni, 25 august, începând cu ora 10:10 la sediul Ministerului Afacerilor Externe;

întrevederea cu președinta R. Moldova, Maia Sandu;

întrevederea cu președintele Parlamentului, Igor Grosu;

vizita la Parcul Fotovoltaic din Rădeni și la Digital Park, urmată de o dezbatere cu tinerii din R. Moldova;



Evenimentul va fi transmis în direct pe paginile oficiale de Facebook ale Ministerului Afacerilor Externe și ale viceprim-ministrului Mihai Popșoi, precum și pe alte platforme.

Benelux

Benelux este o asociație interguvernamentală care, în temeiul unui tratat vamal și economic, integrează Belgia, Luxemburg și Țările de Jos. Își datorează numele acronimului primelor silabe ale numelor țărilor care, anterior, formau Regatul Unit al Olandei, acum dispărut, potrivit Economy-Pedia.

În cadrul Uniunii Europene, Benelux este acordul prin care Belgia, Olanda și Luxemburg permit libera circulație a mărfurilor, serviciilor și persoanelor. Posibil datorită uniunii vamale și de frontieră. Acordul a fost finalizat în 1958, în ciuda faptului că începuturile sale datează din anii precedenți. Prin acest acord, cele trei țări sunt de acord cu o uniune economică care, ulterior, servește drept exemplu pentru nașterea Uniunii Europene.