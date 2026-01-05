Numărul de tineri admiși în universitățile din țară, în creștere în 2025
În anul 2025, peste 23 000 de studenți au ales să studieze în universitățile din R. Moldova, anunță Ministerul Educației și Cercetării (MEC), într-un comunicat. Potrivit responsabililor de la educație, dintre aceștia, 1 113 provin din alte țări, ceea ce reprezintă un număr record.
Din numărul total de studenți, 17 346 au fost înmatriculați la ciclul de licență și 5 849 – la masterat. Astfel, comparativ cu anul 2024, admiterea la programele de licență a crescut cu 11%, iar la cele de masterat cu 13%.
Ministerul Educației și Cercetării (MEC) afirmă că această creștere se datorează procesului de modernizare prin care trec universitățile, dar și îmbunătățirea condițiilor din cămine. „Totodată, a fost organizată, în premieră, campania națională „Învață în Moldova”, în cadrul căreia peste 7 000 de elevi au vizitat universitățile și s-au familiarizat cu ofertele educaționale”, mai explică MEC.
În anul 2024, la studii superioare de licență au fost înmatriculate în total 16 345 persoane, iar în 2023 – 15 245.
La studii superioare de master, în 2024 au fost înmatriculate 5 713 persoane, iar în 2023 – 5 177.