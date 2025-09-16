Numărul cazurilor de COVID-19 este în descreștere cu 28% față de săptămâna precedendă. Aproape 40% din cazuri sunt înregistrate la minori

Conform datelor Agenției Naționale pentru Sănătate Publică (ANSP), în perioada 8-14 septembrie au fost înregistrate 732 de cazuri de COVID-19, în descreștere cu 28% față de săptămâna precedentă. Din totalul cazurilor, 275 (38%) au fost raportate în rândul copiilor cu vârste de până la 14 ani.

ANSP precizează că va continua supravegherea epidemiologică a infecției COVID-19 și monitorizarea circulației virusului SARS-CoV-2 la nivel național și teritorial.

Instituția subliniază importanța vigilenței sporite, aplicarea constantă a măsurilor de prevenire și control și respectarea măsurilor de protecție, pentru reducerea riscului de infectare:

păstrarea distanței sociale: menținerea unei distanțe sigure față de alte persoane pentru a reduce riscul de transmitere a virusului.

evitarea locurilor aglomerate: limitarea participării la evenimente sau vizitării spațiilor aglomerate pentru a minimiza expunerea.

respectarea igienei mâinilor: spălarea frecventă și corectă a mâinilor cu apă și săpun sau utilizarea soluțiilor dezinfectante.

respectarea igienei respiratorii: acoperirea gurii și nasului în timpul tusei sau strănutului și igienizarea imediată a mâinilor.

respectarea măsurilor la locul de muncă: aerisirea regulată a spațiilor închise.

aplicarea filtrului de dimineață în instituțiile de educație timpurie și de învățământ: excluderea temporară din colectivitate a copiilor care prezintă simptome de boală .

monitorizarea stării de sănătate: consultarea medicului de familie la apariția simptomelor, chiar și ușoare.

vaccinarea: efectuarea vaccinării și a dozelor de rapel recomandate pentru prevenirea formelor severe ale bolii.

informarea din surse oficiale: accesarea permanentă a informațiilor verificate privind evoluția situației și recomandările actualizate.

ANSP a reiterat că vaccinarea împotriva COVID-19 rămâne cea mai eficientă măsură de protecție împotriva formelor grave ale bolii și a deceselor.