Muzeul Louvre din Paris a fost închis după un jaf: „Anchetele sunt în curs de desfășurare”

Un jaf care a avut loc duminică dimineață, 19 octombrie, la muzeul Louvre din Paris a forțat instituția să se închidă pentru tot restul zilei, a anunțat ministrul Culturii din Franța, Rachida Dati, potrivit Euronews.

Ministrul Culturii din Franța, Rachida Dati, a declarat că muzeul Louvre rămâne închis duminică, 19 octombrie, după ce a avut loc un jaf. Dati a scris pe rețelele de socializare că „nu sunt raportate victime”, adăugând:

„Sunt la fața locului alături de echipele muzeului și de poliție. Anchetele sunt în curs de desfășurare”.

Un braquage a eu lieu ce matin à l’ouverture du @MuseeLouvre. Pas de blessés à déplorer. Je suis sur place aux cotés des équipes du musée et de la police. Constatations en cours. — Rachida Dati ن (@datirachida) October 19, 2025

Într-o postare pe X, Muzeul Louvre a confirmat că va fi închis „din motive excepționale”.

⚠️🇫🇷 Le musée du Louvre restera fermé aujourd'hui pour raisons exceptionnelles.

∴

⚠️🌍 The Musée du Louvre will remain closed today for exceptional reasons. pic.twitter.com/bFY1hRaW5k — Musée du Louvre (@MuseeLouvre) October 19, 2025

Ziarul local Le Parisien a relatat că nouă piese au fost furate din colecția de bijuterii a lui Napoleon și a împărătesei din Galeria Apollo, inclusiv un colier, o broșă, o tiară și multe altele.

Ziarul a adăugat că trei tâlhari au folosit un lift de marfă pentru a accesa camera prin fațada muzeului cu vedere la Sena, spărgând geamuri pentru a intra în clădire.

Un martor, Kaci Benedetti, a descris într-o postare pe X scene de panică în interiorul muzeului, în timp ce oamenii încercau să iasă la sosirea poliției.