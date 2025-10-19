Principală  —  Ştiri  —  Extern   —   Muzeul Louvre din Paris a…

Muzeul Louvre din Paris a fost închis după un jaf: „Anchetele sunt în curs de desfășurare”

Un jaf care a avut loc duminică dimineață, 19 octombrie, la muzeul Louvre din Paris a forțat instituția să se închidă pentru tot restul zilei, a anunțat ministrul Culturii din Franța, Rachida Dati, potrivit Euronews.

Ministrul Culturii din Franța, Rachida Dati, a declarat că muzeul Louvre rămâne închis duminică, 19 octombrie, după ce a avut loc un jaf. Dati a scris pe rețelele de socializare că „nu sunt raportate victime”, adăugând:

„Sunt la fața locului alături de echipele muzeului și de poliție. Anchetele sunt în curs de desfășurare”.

Într-o postare pe X, Muzeul Louvre a confirmat că va fi închis „din motive excepționale”.

Ziarul local Le Parisien a relatat că nouă piese au fost furate din colecția de bijuterii a lui Napoleon și a împărătesei din Galeria Apollo, inclusiv un colier, o broșă, o tiară și multe altele.

Ziarul a adăugat că trei tâlhari au folosit un lift de marfă pentru a accesa camera prin fațada muzeului cu vedere la Sena, spărgând geamuri pentru a intra în clădire.

Un martor, Kaci Benedetti, a descris într-o postare pe X scene de panică în interiorul muzeului, în timp ce oamenii încercau să iasă la sosirea poliției.

