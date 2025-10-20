Moscova folosește recunoașterea facială pentru a reține bărbați care refuză recrutarea militară

Autoritățile din Moscova folosesc tehnologia de recunoaștere facială pentru a-i reține pe cetățenii ruși care evită și contestă ordinele de înrolare în armată, a avertizat o organizație pentru drepturile omului citată de The Moscow Times.

Autoritățile de la Moscova folosesc metode tot mai stricte pentru a asigura procesul de recrutare în armată.

Potrivit Alianței Civile din Rusia, o organizație pentru drepturile omului, un tânăr de 19 ani care contestă ordinul de recrutare a fost reținut pe 18 octombrie în metroul din Moscova și dus la un centru de recrutare unde, potrivit relatărilor, alți aproximativ 20 de tineri erau reținuți în circumstanțe similare.

Conform procedurilor, când un recrut contestă o decizie de recrutare în instanță, birourile locale de recrutare îi marchează datele personale în bazele de date guvernamentale și îl identifică drept dezertor, a explicat șeful organizației pentru drepturile omului, Oleg Filatcev.

Ca urmare, el poate fi reținut automat când este surprins de camerele de supraveghere echipate cu software de recunoaștere facială.

Potrivit informațiilor, avocații care reprezintă deținuții nu au primit acces la clienții reținuți la centrul de recrutare, nici măcar atunci când au avut împuternicire notarială.

Oleg Filatcev i-a sfătuit pe cei care contestă ordinele de recrutare să evite utilizarea metroului și, în cazul în care sunt reținuți, să refuze examinările medicale, cu excepția cazului în care li se prezintă o notificare de recrutare valabilă din punct de vedere legal.

De asemenea, el i-a îndemnat să depună plângeri la parchetul militar.

Ministerul Apărării intenționează să cheme la arme 135.000 de bărbați cu vârste cuprinse între 18 și 30 de ani pentru campania de recrutare din toamna acestui an — cea mai mare campanie de recrutare din 2016, când președintele Vladimir Putin a ordonat chemarea 152.000 de persoane pentru serviciul militar obligatoriu.

Împreună cu cei 160.000 de recruți înrolați în primăvară, se estimează că un total de 295.000 de bărbați vor intra în serviciul militar în acest an.

În această toamnă, în Moscova și alte câteva regiuni, înștiințările de recrutare sunt emise numai în format electronic.

Aceste înștiințări sunt considerate livrate odată ce sunt postate online, moment în care destinatarilor li se interzice automat să părăsească Rusia.

Bărbații care nu se prezintă la serviciul militar se confruntă cu o serie de sancțiuni, inclusiv interdicții de a se înregistra ca lucrători independenți sau antreprenori, de a conduce vehicule, de a obține pașapoarte, de a contracta împrumuturi sau de a efectua tranzacții imobiliare.

De asemenea, aceștia pot fi amendați cu sume cuprinse între 10 000 și 30 000 de ruble (123-370 dolari).