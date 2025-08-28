Ministerul Energiei a prezentat Foaia de Parcurs pentru Încălzire Durabilă. „Până în 2050, vrem să reducem semnificativ emisiile de CO₂ și să renunțăm la combustibilii în sectorul încălzirii”

Foaia de Parcurs pentru Încălzire Durabilă, a fost prezentată joi, 28 august de Ministerul Energiei. Potrivit unui comunicat, acest document va sta la baza modernizării energetice și renovării clădirilor, sistemelor de încălzire și a tranziției către un sistem energetic mai eficient și sustenabil.

Conform Ministerului Energiei, Foaia de Parcurs pentru Încălzire Durabilă a fost elaborată cu sprijinul financiar și tehnic al Băncii Mondiale, în cadrul proiectului „Evaluarea națională a potențialului de încălzire durabilă și Foaia de parcurs pentru încălzirea durabilă”. Documentul va fi baza pentru aprobarea în cadrul Planului Național de Reglementări pentru anul 2026, a „Programului privind dezvoltarea durabilă a sectorului de încălzire”.

Foaia de parcurs propune trei scenarii de tranziție până în anul 2050, care vizează: ritmul de renovare a clădirilor și modernizarea fondului construit; estimarea investițiilor necesare și surselor de finanțare; reducerea dependenței de combustibili fosili; promovarea și integrarea surselor regenerabile de energie; creșterea eficienței energetice în sistemele centralizate și individuale de încălzire; integrarea tehnologiilor curate și durabile, precum și metodele de sprijin instituțional necesar pentru implementare.

Studiul care a stat la baza Foii de parcurs a arătat că în R. Moldova există 1,3 milioane de locuințe (574 mii în mediul urban și 751 mii în mediul rural), cu un fond construit de 90,5 milioane m². Peste 70% dintre clădiri au fost construite între anii 1951-1990, iar 70,6% dintre locuințe sunt case individuale.

Pe de altă parte, studiul a mai arătat că compoziția fondului locativ relevă un grad ridicat de vulnerabilitate energetică: 43% din locuințe sunt construite din lut/ceamur; 27,6% din cărămidă/piatră; 19,8% din monolit/ciment. iar 8,8% din fortran.

Ministrul Energiei, Dorin Junghietu, a subliniat importanța documentului pentru viitorul energetic al R. Moldova, dar și faptul că Foaia de Parcurs va oferi un cadru practic pentru reducerea semnificativă a emisiilor de CO₂.

„65% din locuințele din țară sunt încălzite doar prin intermediul sobelor pe lemne de foc și cărbune, ceea ce reprezintă provocarea principală în calea atingerii sustenabilității. Acest fapt ne urmărește de fiecare dată când vorbim despre consolidarea sectorului energetic al R. Moldova, iar prin implementarea Foii de Parcurs pentru încălzirea durabilă, vom face încă un pas spre un viitor energetic sustenabil și eficient. Mizăm foarte mult că Foaia de parcurs ne va oferi un cadru practic pentru decizii bine informate, astfel încât, până în 2050, să reducem semnificativ emisiile de CO₂ și să renunțăm treptat la combustibilii fosili care au dominat prea multă vreme sectorul încălzirii”, a declarat Dorin Junghietu.

În prezent, în R. Moldova sunt în derulare proiecte finanțate de Banca Mondială în sumă de 224.5 milioane de dolari, iar acestea vizează inclusiv interconectarea energetică cu România, dar și îmbunătățirea eficienței sistemului de alimentare centralizată cu energie termică.