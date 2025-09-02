Ministerul Educației anunță „o creștere semnificativă” a numărului de studenți admiși la unele universități. Când are loc turul trei

Instituțiile de învățământ superior din R. Moldova au înregistrat în total, după primele două tururi de admitere la studii, o creștere de 7% a numărului de studenți înmatriculați. În total, la această etapă sunt deja înmatriculați 15 925 de studenți la licență, sau cu 1034 mai mult față de anul 2024, și 5127 de studenți înmatriculați la master, anunță Ministerul Educației și Cercetării (MEC) printr-un comunicat.

Perioada de admitere la universități continuă cu turul trei, care are loc în perioada 1-26 septembrie 2025.

Academia de Studii Economice din Moldova (ASEM) și Universitatea Tehnică a Moldovei (UTM) au înregistrat cele mai mari creșteri la licență după primele două tururi de admitere – cu 17,95% și respectiv cu 17,82% față de sesiunea din 2024, susțin autoritățile din educație.

„La ASEM, la programele de licență au fost deja înmatriculați 1761 de studenți, cu 268 mai mulți față de anul trecut, iar la UTM – 3538 de studenți, cu 535 mai mulți față de anul trecut. O creștere semnificativă este și la Universitatea de Stat din Moldova, de 14,53%, la această etapă fiind înmatriculați 4241 de studenți, cu 538 mai mulți față de anul trecut.

Și Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” are o creștere de 4,55% după primele două tururi de admitere, înmatriculați fiind 1242 de studenți, cu 54 mai mult ca anul trecut. Această tendință este și la Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice unde este o creștere de 4,79% față de admiterea din 2024, cu 197 de studenți înmatriculați. La Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” se menține același număr de studenți înmatriculați – circa 1000.

Dintre instituțiile private, Universitatea Liberă Internațională din Moldova are o creștere de 10,89% la admitere în acest an”, arată comunicatul Ministerului.

Totodată, la această etapă sunt atestate descreșteri ale numărului de studenți înmatriculați la instituțiile de învățământ superior regionale și cele de forță.

„Locurile planificate la studii superioare de licență au fost acoperite în proporție de 89% și 94% – la master. În total, vacante mai rămân 575 de locuri la licență, inclusiv la: UTM, USM, UPSC „Ion Creangă”, ASEM, USARB, US Cahul, US Comrat, AMFA. Cele mai multe locuri vacante la licență sunt la domeniile Științe ale educației, Științe agricole, Inginerie, Servicii ale securității, Științe chimice/ biologice/ fizice/ matematice/ ale mediului. De asemenea, la instituțiile de învățământ superior mai sunt disponibile 179 de locuri la studii superioare de master”, precizează MEC.

Potrivit MEC, candidații care nu au fost înmatriculați în primele două sesiuni vor avea posibilitatea să participe la turul trei de admitere la instituțiile de învățământ superior din țară, care se va desfășura pe parcursul lunii septembrie.

„În acest caz, fiecare candidat va depune dosarul, cu actele în original, direct la o singură universitate, o singură specialitate. Pentru această etapă nu va avea loc înregistrarea online în sistem, procedura desfășurându-se direct prin intermediul instituției de învățământ superior”, conform Ministerului.

Pentru mai multe detalii privind admiterea în turul trei la universități, candidații se pot adresa direct la Comisiile de admitere ale instituțiilor unde doresc să depună dosarul de concurs.