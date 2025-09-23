Ministerul Apărării, precizări cu privire la o fotografie cu presupuși militari , surprinși în Cimișlia

Câteva pagini de Telegram au distribuit o fotografie unde apar niște militari, surprinși într-un loc public din Cimișlia. Ministerul Apărării informează că este vorba despre o interpretare falsă.

În fotografia apărută apar atașați ai apărării acreditați la Chișinău, care au efectuat o vizită de documentare într-o unitate militară din garnizoana Cahul, potrivit responsabililor de la Apărare.

„În conformitate cu statutul lor juridic, atașații militari fac parte din personalul diplomatic al ambasadelor, fiind angajați permanenți ai misiunilor acreditate în R. Moldova. Aceștia au atribuții oficiale legate de cooperarea bilaterală în domeniul apărării”, explică Ministerul Apărării.

Totodată, potrivit instituției, vizita menționată a fost inclusă în Planul de activitate internă al Armatei Naționale pentru anul 2025.