MIDR precizează că la această oră, circulația pe drumurile naționale se desfășoară în condiții în condiții normale de iarnă

La această oră, circulația pe drumurile naționale se desfășoară în condiții în condiții normale de iarnă, rețeaua rutieră fiind funcțională și permanent monitorizată, a informat marți, 27 ianuarie, Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale (MIDR).

„Echipele de drumari sunt mobilizate în teritoriu și intervin acolo unde situația o impune, pentru combaterea lunecușului, patrulare și supravegherea sectoarelor cu risc și menținerea carosabilului în stare practicabilă”, a precizat MIDR.

Echipele au intervenit în mod prioritar în raioanele Edineț, Ocnița, Florești, Drochia, Bălți, Orhei, Rezina, Călărași, Strășeni, Anenii Noi, Hîncești, Ialoveni, Cimișlia, Căușeni și Ștefan Vodă, acționând pe trasee naționale importante.

De asmenea, pentru menținerea carosabilului în stare practicabilă au fost antrenate 145 de utilaje speciale, 334 de muncitori rutieri și au fost răspândite 1204,5 tone de sare.

Totodată, autoritățile au recepționat:

110 sesizări prin Serviciul 112;

121 apeluri de la cetățeni;

8 apeluri prin Inspectoratul Național de Securitate Publică.

„Conducătorii auto sunt îndemnați să circule cu prudență, să adapteze viteza la condițiile de drum și să respecte indicațiile drumarilor din teren”, a sugerat Ministerul.