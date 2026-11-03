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Meteorologii anunță ploi și cer noros pentru marți în R. Moldova
Marți, 3 noiembrie, în R. Moldova sunt prognozate ploi slabe, potrivit Autorității de Meteorologie și Monitoring de Mediu (AMM).
În nordul republicii, cerul va fi noros, iar temperaturile vor ajunge la 8 grade Celsius.
În regiunea centrală, vremea va fi înnorată, cu ploi slabe și cu temperaturi maxime de 9 grade Celsius.
În sudul țării sunt prognozate ploi, iar temperaturile vor atinge valori de 11 grade Celsius.