Meteorologii anunță ploi și cer noros pentru marți în R. Moldova

Marți, 3 noiembrie, în R. Moldova sunt prognozate ploi slabe, potrivit Autorității de Meteorologie și Monitoring de Mediu (AMM).

În nordul republicii, cerul va fi noros, iar temperaturile vor ajunge la 8 grade Celsius.

În regiunea centrală, vremea va fi înnorată, cu ploi slabe și cu temperaturi maxime de 9 grade Celsius.

În sudul țării sunt prognozate ploi, iar temperaturile vor atinge valori de 11 grade Celsius.