MEC a prezentat datele privind rata de promovare a examenelor pentru viitorii șoferi: în 2025, din peste 47 800 de persoane înscrise la categoria B, doar 23,59% au susținut proba practică

Rata de promovare a absolvenților școlilor auto la examenele organizate de Agenția Servicii Publice (ASP) a fost analizată, pentru al treilea an consecutiv, de Ministerul Educației și Cercetării (MEC).

Potrivit unui comunicat, evaluarea are la bază o hotărâre de Guvern, care stabilește rata de promovare a examenului drept indicator obligatoriu de performanță pentru menținerea autorizației de funcționare. Astfel, școlile auto trebuie să asigure o rată minimă de promovare de 50% la proba teoretică și 30% la proba practică, din a doua încercare.

Conform MEC, în anul 2025, în R. Moldova au activat circa 70 de școli auto, cu 123 de sucursale. Cele mai multe sunt în municipiul Chișinău (34), urmate de Bălți (8), Cahul (5) și Comrat (3).

Categoria B rămâne cea mai solicitată. În anul 2025:

47 807 persoane s-au înscris la cursuri;

instruirea a fost realizată în 123 de sucursale ale 69 de școli auto;

23 de școli sau sucursale au atins pragul minim de promovabilitate.

Media națională de promovare este:

56,73% la proba teoretică;

23,59% la proba practică.

Categoria C (autocamioane)

3261 persoane înscrise;

46 de sucursale ale 18 școli auto;

26 de școli sau sucursale asigură pragul minim.

Media de promovare:

56,67% la proba teoretică;

38,66% la proba practică.

Categoria CE (ansambluri de vehicule)

1709 persoane înscrise;

41 de sucursale ale 17 școli auto;

27 de școli sau sucursale întrunesc pragul minim.

Media de promovare:

60,14% la proba teoretică;

49,63% la proba practică.

Categoria D (autobuze)

673 persoane înscrise;

26 de sucursale ale 15 școli auto;

16 școli sau sucursale ating pragul minim.

Media de promovare:

62,77% la proba teoretică;

50,61% la proba practică.

Categoria A (motociclete)

2274 persoane înscrise;

45 de sucursale ale 23 de școli auto;

32 de școli sau sucursale asigură pragul minim.

Media de promovare:

62,06% la proba teoretică;

88,26% la proba practică (proba fiind organizată în cadrul școlii).

„Promovabilitatea este corelată cu mai mulți factori ce țin de procesul de instruire: dotarea bazei tehnico-materiale (poligoane, vehicule, săli de curs), calificarea personalului didactic, respectarea numărului obligatoriu de ore teoretice și practice, precum și implementarea Registrului unităților de instruire a conducătorilor de vehicule și al formabililor (RUICVF) care asigură digitalizarea raportării și monitorizarea progresului cursanților”, susține Liudmila Stihi, secretară de stat.

Indicatorii de calitate și acreditare sunt evaluați și de Agenția Națională de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare (ANACEC), inclusiv în cadrul procedurilor de evaluare externă pentru reacreditare.

MEC menționează, instituțiile care nu vor asigura o rată minimă de 50% la proba teoretică și 30% la proba practică (din a doua încercare) vor avea suspendat dreptul de înmatriculare pentru o perioadă de șase luni. În cazul în care neconformitățile persistă, acreditarea va fi retrasă.