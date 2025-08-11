Mark Rutte, optimist înaintea întâlnirii Trump-Putin din Alaska: „L-am văzut pe președintele Trump punând o presiune incredibilă asupra Rusiei”

Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a declarat duminică faptul că întâlnirea din această săptămână dintre președintele Donald Trump și președintele rus Vladimir Putin va fi esențială pentru a demonstra dacă Putin este cu adevărat serios în privința păcii, relatează Politico.



„Vinerea viitoare va fi importantă pentru că va fi vorba despre testarea lui Putin, cât de serios este în a pune capăt acestui război teribil”, a spus Rutte la emisiunea „This Week” a postului ABC, referindu-se la summitul din Alaska, conceput pentru a contribui la încheierea războiului Rusiei împotriva Ucrainei.

Vorbind cu moderatorul Jonathan Karl, Rutte a spus că crede că Trump este dispus să îl preseze pe președintele Rusiei în legătură cu acest război brutal.

„Chiar cred că Donald Trump, președintele, vrea să pună capăt acestui conflict”, i-a declarat Rutte lui Karl.

„Vrea să oprească pierderea cumplită de vieți omenești. Vrea să oprească distrugerile grave provocate infrastructurii din Ucraina. Atât de mulți oameni își pierd viața. Atât de multe pagube se produc”, a subliniat el.

Rutte, fost prim-ministru al Țărilor de Jos, a adăugat:

„L-am văzut pe președintele Trump punând o presiune incredibilă asupra Rusiei”.

Trump a fost criticat pentru organizarea unei întâlniri cu Putin fără prezența președintelui ucrainean Volodimir Zelenski, deși există sugestii că Zelenski ar putea fi totuși invitat.

Președintele american a fost, de asemenea, criticat — inclusiv de fostul consilier pentru securitate națională al lui Trump, John Bolton, ulterior în aceeași emisiune de la ABC — pentru faptul că îl aduce pe Putin pe teritoriul american și pentru declarația conform căreia Ucraina ar putea fi nevoită să cedeze o parte din teritoriul său.

Donald Trump a anunțat, vineri, că se va întâlni cu președintele Rusiei, Vladimir Putin, pe 15 august, în Alaska, pentru a negocia încheierea războiului din Ucraina. Trump a făcut anunțul mult așteptat pe rețelele de socializare, după ce a afirmat că părțile implicate, inclusiv președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, erau aproape de un acord de încetare a focului care ar putea pune capăt conflictului de trei ani și jumătate – un acord care ar putea necesita ca Ucraina să cedeze teritorii semnificative.

Într-un mesaj publicat sâmbătă pe Telegram, Zelenski a declarat că „ucrainenii nu își vor da pământul ocupantului” și că Ucraina trebuie să fie parte a oricărei soluții de pace.

„O soluție diplomatică trebuie să protejeze interesele vitale de securitate ale Ucrainei și ale Europei”, au subliniat și principalii lideri europeni înaintea întâlnirii Trump-Putin. Declarația a fost semnată de președintele Franței, Emmanuel Macron, premierul Italiei, Giorgia Meloni, cancelarul Germaniei, Friedrich Merz, premierul Poloniei, Donald Tusk, premierul Regatului Unit, Keir Starmer, președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, și președintele Finlandei, Alexander Stubb.