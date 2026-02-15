Maia Sandu spune despre ce a discutat cu secretarul de stat al SUA, Marco Rubio

Finanțarea în proiectele energetice, proiectele de securitate cibernetică, proiectele în domeniul apărării și atragerea de investiții economice americane în R. Moldova – despre aceste subiecte a discutat Maia Sandu cu Marco Rubio la München. Totodată, șefa statului i-a mulțumit secretarului de stat al SUA pentru sprijinul oferit R. Moldova. Declarațiile au fost făcute pentru Deutsche Welle România.

„Am discutat la această întâlnire despre sprijinul pe care R. Moldova l-a primit din partea Statelor Unite ale Americii, am mulțumit pentru acest sprijin. Pentru noi sunt foarte importante proiectele energetice, acea finanțare recentă anunțată de Statele Unite anul trecut. Ne dorim să creștem investițiile americane în sistemul energetic al R. Moldova, pentru că asta înseamnă diversificare și asta înseamnă securitate energetică.

Am discutat și despre faptul cât de importante sunt pentru noi proiectele de securitate cibernetică, proiectele în domeniul apărării, și mi-am exprimat speranța că vom putea continua în aceste domenii.

E tare important pentru noi să aprofundăm și relația economică și să atragem cât mai multe investiții americane în R. Moldova”, a precizat Maia Sandu de la München.

Maia Sandu participă la Conferința de Securitate de la München. În prima zi a conferinței, șefa statului a avut întrevederi bilaterale cu prim-ministrul Estoniei, Kristen Michal, cu secretarul de stat al Statelor Unite ale Americii, Marco Rubio, și cu secretarul general al NATO, Mark Rutte.