LIVE TEXT Zaporijjea: 7 persoane au fost rănite în urma bombardamentelor rusești. Război în Ucraina, ziua 1383

UPDATE 16:40 În Zaporijjea, 7 persoane au fost rănite în urma bombardamentelor rusești. La una dintre întreprinderi, salvatorii au dezgropat o persoană de sub dărâmături și au predat-o personalului ambulanței. O structură civilă a fost avariată.

„Echipa pirotehnică a Serviciului de Stat pentru Situații de Urgență inspectează zona pentru a detecta prezența obiectelor explozive. Operațiunile de salvare și intervenție de urgență au fost finalizate”, a transmis Serviciul de Stat pentru Situații Excepționale a Ucrainei.

UPDATE 15:45 Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că negociatorii care discută o inițiativă de pace mediată de SUA rămân divizați în privința teritoriului, în timp ce președintele Donald Trump și-a exprimat dezamăgirea față de modul în care Kievul a gestionat acordul, potrivit Bloomberg.

Elemente ale planului SUA necesită discuții suplimentare asupra unei serii de „chestiuni sensibile”, inclusiv garanțiile de securitate pentru ucrainenii afectați de război și controlul asupra regiunilor estice, a declarat Zelenski într-un interviu telefonic. Liderul ucrainean a spus că discuțiile nu au ajuns încă la un acord privind Donbasul, inclusiv provinciile Donețk și Luhansk.

„Există viziuni ale SUA, Rusiei și Ucrainei – și nu avem o viziune unificată asupra Donbasului”, a declarat Zelenski pentru Bloomberg News luni dimineață, 8 decembrie.

El a spus că Kievul face presiuni pentru un acord separat privind garanțiile de securitate din partea aliaților occidentali, în special a SUA.

Zelenski a vorbit după ce Trump l-a criticat, în contrast cu comentariile din ultimele zile despre reacția președintelui Vladimir Putin la propunere, spunând că este „puțin dezamăgit că președintele Zelenski nu a citit încă propunerea”.

„Există o întrebare la care eu, și toți ucrainenii, vrem să primim un răspuns: dacă Rusia începe din nou războiul, ce vor face partenerii noștri”, a spus Zelenski.

UPDATE 11:54 În noaptea de duminică spre luni, armata rusă a atacat Ucraina cu 149 de drone, iar până la ora 09:00, 131 de drone au fost „doborâte/distruse”, au declarat Forțele Aeriene ale Armatei Ucrainene. Au fost înregistrate 16 lovituri ale dronelor în 11 locații, se arată în declarație. Atacul continuă.

De cealaltă parte, Ministerul Apărării al Rusiei a anunțat că a doborât 67 de drone ucrainene peste noapte, scrie BBC. Potrivit datelor ministerului, 24 de drone au fost doborâte deasupra regiunii Briansk, 12 deasupra regiunii Saratov, 11 deasupra regiunii Rostov, nouă deasupra regiunii Volgograd, câte două deasupra regiunilor Kursk, Tula, Leningrad și regiunii Moscova. Câte unul a fost doborât deasupra regiunilor Kaluga, Orel și Smolensk.

UPDATE 08:50 Regiunea Dnipropetrovsk a fost atacată în noaptea spre 8 decembrie, a raportat Serviciul de Stat pentru Situații Excepționale a Ucrainei. O persoană a murit și alte 5 au fost rănite, printre care 2 copii.

În Dnipro, o clădire administrativă a luat foc. Au fost avariate 3 clădiri și mai multe mașini.

În districtul Krîvîi Rih, un bărbat de 51 de ani a murit în timpul atacului rus. Au fost avariate o întreprindere agricolă, o casă privată și o conductă de gaz.

În districtul Pavlohrad, 4 persoane au fost rănite în urma bombardamentelor, printre care un băiat de 14 ani. O casă privată a luat foc, iar altele două au fost distruse. Au fost avariate o clădire agricolă și o mașină.

În districtul Nikopol, o fetiță de 13 ani a fost rănită. Au fost avariate două clădiri de cinci etaje, o școală de arte și o mașină.

UPDATE 08:27 În noaptea de 8 decembrie, trupele ruse au atacat regiunile Sumî și Cernihiv. Au fost avariate case și există victime, potrivit Serviciului de Stat pentru Situații Excepționale a Ucrainei.

În urma prăbușirii unei drone rusești, un bloc de locuințe a fost avariat în Cernihiv. Trei persoane au fost rănite, una dintre ele fiind transportată la spital.

În clădire au fost avariate ferestrele și conducta de gaz. Echipele de salvare au stins incendiul provocat de gaz”.

În Sumî, armata rusă a lansat atacuri cu drone asupra unui bloc de 9 etaje din orașul Ohtîrka. A izbucnit un incendiu.

„Din cauza amenințării unor noi atacuri inamice, operațiunile au trebuit să fie temporar suspendate. În ciuda dificultăților, toate focare de incendiu au fost stinse. Se continuă demolarea structurilor avariate”, se arată în postarea Serviciului de Stat pentru Situații Excepționale a Ucrainei.

Informațiile privind numărul persoanelor rănite sunt în curs de clarificare.