LIVE TEXT Ucraina a inițiat o reuniune urgentă a Consiliului de Securitate al ONU din cauza atacului Rusiei cu racheta Oreșnik. Război în Ucraina, ziua 1415

UPDATE 12:15 Ucraina va iniția o reuniune urgentă a Consiliului de Securitate al ONU, o reuniune a Consiliului Ucraina-NATO, precum și un răspuns în cadrul UE, Consiliului Europei și OSCE cu privire la utilizarea de către Rusia a unei rachete balistice cu rază medie de acțiune împotriva regiunii Lviv, a anunțat ministrul de Externe, Andrii Sybiha, scrie Ukrinform.

Ministrul ucrainean de externe a menționat că Rusia susține că a folosit o rachetă balistică cu rază medie de acțiune, așa-numita „Oreshnik”, pentru a ataca regiunea Lviv.

„Un astfel de atac în apropierea frontierei UE și NATO reprezintă o amenințare gravă la adresa securității continentului european și un test pentru comunitatea transatlantică. Cerem răspunsuri ferme la acțiunile Rusiei. Vom iniția acțiuni internaționale – o reuniune urgentă a Consiliului de Securitate al ONU, o reuniune a Consiliului Ucraina-NATO, precum și răspunsuri în cadrul UE, Consiliului Europei și OSCE”, a declarat el.

Acesta a adăugat că Ucraina informează Statele Unite, partenerii europeni și toate țările și organizațiile internaționale despre detaliile acestui atac periculos prin canale diplomatice.

„Este absurd că Rusia încearcă să justifice acest atac cu falsul «atac asupra reședinței lui Putin» care nu a avut loc niciodată. Încă o dovadă că Moscova nu are nevoie de motive reale pentru teroarea și războiul său”, a subliniat ministrul de externe.

Sybiha a menționat că Putin folosește o rachetă cu sistem de recunoaștere în apropierea granițelor UE și NATO, ca răspuns la propriile halucinații.

Conform Ukrinform, Ministerul Apărării rus a declarat că în noaptea de 9 ianuarie a fost efectuat un atac asupra teritoriului Ucrainei, inclusiv cu o rachetă balistică cu rază medie de acțiune „Oreshnik”. Ministerul Apărării rus a numit acest atac un răspuns la un presupus atac asupra reședinței lui Putin, în noaptea de 29 decembrie 2025.

UPDATE 10:10 Salvatorii Serviciului de Stat pentru Situații de Urgență au stins toate incendiile care au izbucnit în urma atacului rusesc. Forțele Ministerului Afacerilor Interne acționează într-o coordonare clară pentru lichidarea consecințelor loviturii.

„Noaptea, Rusia a lovit în mod deliberat infrastructura civilă și critică. Scopul este să lase milioane de oameni fără lumină, căldură și apă în mijlocul iernii geroase”, a scris Igor Klimenko, Ministru al Afacerilor Interne din Ucraina.

Cel mai grav a fost afectată capitala: au fost avariate 40 de obiective, dintre care 20 sunt clădiri rezidențiale. În plus, Rusia a atacat Lvivul, regiunea Kiev, Kirovohrad și Cerkasî.

La lichidarea consecințelor au fost implicați aproape 500 de salvatori și 100 de unități de tehnică. La necesitate sunt desfășurate puncte mobile de încălzire.

În raionul Darnîțki din Kiev, armata rusă a lovit din nou un bloc de locuit – în momentul în care la fața locului interveniau salvatori și medici. Un lucrător medical a murit. Cinci salvatori, patru lucrători medicali și un polițist au fost răniți.

Într-o altă locație din raionul Dniprovski al capitalei, după lovitura unei drone inamice au fost găsite trupurile a trei persoane. Două victime au fost identificate, iar a treia este în curs de identificare. O altă persoană este dată dispărută.

În prezent, la Kiev și-au pierdut viața patru persoane, iar cel puțin 25 au fost rănite.

În regiunea Kiev, aproape toate raioanele au fost atacate de inamic. Incendii au izbucnit în case de locuit și construcții gospodărești în raioanele Brovari, Obuhiv și Boryspil.

În total, în întreaga țară, angajații Serviciului au salvat 40 de persoane.

„Mii de oameni din toată țara lucrează acum pentru a readuce căldura și lumina în casele noastre. Ei au nevoie de sprijinul nostru.

Mulțumesc salvatorilor, medicilor, polițiștilor, energeticienilor, lucrătorilor din servicii comunale — celor care continuă să lucreze chiar sub amenințarea unor noi lovituri și care nu cedează.”

UPDATE 9:30 Rusia a confirmat că a atacat masiv Ucraina, inclusiv cu racheta Oreșnik, „ca răspuns la atacul Kievului asupra reședinței președintelui Vladimir Putin”, a relatat Ministerul rus al Apărării, transmite agenția rusă TASS.

„În primele ore ale dimineții, ca răspuns la atacul terorist al regimului de la Kiev asupra reședinței președintelui rus din regiunea Novgorod, efectuat în primele ore ale dimineții zilei de 29 decembrie 2025, Forțele Armate Ruse au lansat un atac masiv cu arme terestre și maritime de înaltă precizie și rază lungă de acțiune, inclusiv racheta balistică cu rază intermediară de acțiune Oreshnik, precum și cu drone împotriva unor ținte critice de pe teritoriul Ucrainei”, se arată în comunicat.

Potrivit Ministerului, „obiectivele atacului au fost atinse”.

„Țintele au fost instalațiile pentru producerea dronelor utilizate în atacul terorist, precum și infrastructura energetică care susține funcționarea complexului militar-industrial al Ucrainei. Orice acte teroriste ale regimului criminal ucrainean vor continua să fie întâmpinate cu un răspuns”, se arată în comunicat.

UPDATE 9:15 În noaptea de 9 ianuarie, Rusia a lansat un atac combinat asupra obiectivelor de infrastructură critică din Ucraina, folosind drone kamikaze, rachete maritime și rachete cu bază terestră, raportează Forțele Aeriene de Apărare.

Per total, trupele radiotehnice ale Forțelor Aeriene au detectat și urmărit 278 de mijloace de atac aerian – 36 de rachete și 242 drone de diferite tipuri:

242 drone kamikaze de tip Shahed, „Gerbera” (și alte tipuri) lansate din direcțiile Kursk, Orel, Millerovo, Primorsko-Ahtarsk (Fed. Rusă), Chauda, Gvardiiske (Crimeea ocupată), Donețk (aproximativ 150 dintre ele fiind „Shahed”);

13 rachete balistice Iskander-M / S-400 (lansate din regiunea Briansk – Fed. Rusă);

22 rachete de croazieră „Kalibr” (din Marea Neagră);

1 rachetă balistică de distanță medie (lansată de pe poligonul Kapustin Iar, regiunea Astrahan – Fed. Rusă).

„Atacul aerian a fost respins de aviație, trupele de rachete antiaeriene, unitățile de război electronic și sisteme fără pilot, precum și de grupurile mobile ale Forțelor de Apărare ale Ucrainei.”

Potrivit datelor preliminare, la ora 09:00 apărarea antiaeriană a doborât/neutralizat 244 ținte aeriene:

226 drone inamice Shahed, „Gerbera” și alte tipuri;

8 rachete balistice Iskander-M / S-400;

10 rachete de croazieră „Kalibr”.

Totuși, au fost înregistrate lovituri ale 18 rachete și 16 drone kamikaze în 19 locații.

UPDATE 8:45 La Kiev, în urma unui atac nocturn, patru persoane au murit, iar alte 22 au fost rănite, inclusiv cinci salvatori. Toți răniții se află în spitale și primesc îngrijirile necesare.

32 de persoane au fost salvate.

Salvatorii continuă să intervină la fața locului în sectoarele Dniprovsk și Darnîțk ale capitalei.

UPDATE 8:15 Trei persoane au murit și 18 au fost rănite, inclusiv cinci salvatori, în urma unui atac nocturn asupra Kievului, raportează Serviciul pentru Situații de Urgență.

Rusia a lovit zone rezidențiale ale capitalei. Au fost înregistrate incendii și avarii la blocuri de locuit, la obiective civile și industriale.

În sectorul Darnîțki, după ce o rachetă a lovit un bloc cu mai multe etaje, au izbucnit incendii la etajele superioare și la mai multe automobile. În timpul unui nou bombardament, cinci salvatori au fost răniți — aceștia primesc îngrijiri medicale.

În sectorul Dniprovsk, într-unul dintre blocuri, au fost găsite două persoane decedate.

Incendii și distrugeri au mai fost raportate în sectoarele Desnian, Pechersk și Șevcenko.