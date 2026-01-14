LIVE TEXT Trei rachete și peste 130 de drone, lansate noaptea trecută asupra Ucrainei. Detalii de la Forțele Aeriene. Război în Ucraina, ziua 1421

UPDATE 11:05 În noaptea de 14 ianuarie Federația Rusă a atacat Ucraina cu 3 rachete balistice Iskander-M și 113 drone de atac de tip Shahed, Gerbera și drone de alte tipuri, au raportat Forțele Aeriene ale Ucrainei.

Conform datelor preliminare, la ora 08:00, apărarea antiaeriană a doborât o rachetă balistică și 89 de drone în estul și nordul țării.

Au fost înregistrate lovituri ale celorlalte două rachete balistice și ale 24 de drone de atac în 13 locații, inclusiv din regiunile Kiev, Dnipropetrovsk și Sînelnîkove. Totodată, au căzut fragmente ale dronelor doborâte în trei locații.

UPDATE 08:30 La Rostov-pe-Don, o persoană a murit în urma atacului dronelor ucrainene. Patru locuitori au fost răniți, printre care și un copil. Toți răniții au fost transportați la spital în stare medie de gravitate, a informat guvernatorul regiunii, Iuri Slusari.

„Într-unul dintre apartamentele incendiate după atacul dronelor, dintr-un bloc cu multe etaje din Rostov, salvatorii au descoperit printre dărâmături cadavrul unui bărbat. Identitatea acestuia este în curs de stabilire”, a transmis guvernatorul regiunii.

Din cauza atacului dronelor ucrainene, au luat foc clădirile unor întreprinderi industriale, câteva depozite și două case, a informat Slusari.