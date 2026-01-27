LIVE TEXT Numărul persoanelor rănite în urma atacului rusesc asupra regiunii Odesa a crescut la 23. Doi copii și o femeie însărcinată, printre victime. Război în Ucraina, ziua 1434

UPDATE 11:40 În urma atacului rusesc asupra regiunii Odesa, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a reiterat faptul că „fără presiune asupra agresorului, războaiele nu se opresc”.

„Fiecare astfel de atac rusesc subminează diplomația care continuă, afectând și eforturile partenerilor care ajută la încheierea acestui război. Ne așteptăm ca SUA, Europa și alți parteneri să nu tacă și să țină cont că pentru pacea adevărată este necesară o presiune asupra Moscovei – sancțiuni, blocarea operațiunilor rusești și blocarea întregii infrastructuri a flotei ruse de petroliere. Fără presiune asupra agresorului, războaiele nu se opresc. Este nevoie de susținere stabilă pentru poporul nostru și pentru luptători, precum și de aplicarea mai rapidă a acordurilor. Mulțumesc tuturor celor care înțeleg acest lucru și ajută!”, a subliniat șeful statului ucrainean.

UPDATE 11:35 În ultimele 24 de ore, trupele ruse au efectuat aproape 60 de bombardamente asupra a 25 de localități din regiunea Sumî.

Cele mai multe bombardamente au fost înregistrate în orașele Sumî și Șostka, anunță Administrația Militară Regională din Sumî.

UPDATE 11:24 În urma atacului rusesc asupra orașului Odesa, au fost rănite 23 de persoane, dintre care doi copii și o femeie însărcinată, anunță Departamentul de Sănătate al Administrației Militare Regionale Odesa.

„13 persoane au primit asistență medicală direct la locul incidentului. 10 răniți au fost spitalizați, dintre care: 2 persoane — cu arsuri ale căilor respiratorii superioare și ale pielii de până la 20%; 2 persoane se află în stare gravă.

Tuturor răniților li se acordă asistența medicală necesară. Starea celor spitalizați este monitorizată permanent de medici. Toate serviciile lucrează neîntrerupt. Salvatorii, medicii și serviciile comunale fac tot posibilul pentru a elimina cât mai repede consecințele atacului și pentru a ajuta populația”, se spune în comunicatul Departamentului.

UPDATE 08:48 În noaptea de 26 spre 27 ianuarie, trupele ruse au lansat un atac masiv cu drone asupra regiunii Odesa. Potrivit autorităților ucrainene, cel puțin 22 de persoane au fost rănite.

Serhii Lîsak, șeful Administrației militare din Odesa, menționează că 14 persoane au suferit răni ușoare.

„În urma bombardamentului au fost avariate un obiectiv de infrastructură, clădiri rezidențiale, o grădiniță, un magazin și un șantier de construcții. Au fost rănite 22 de persoane, dintre care 14 au suferit răni ușoare, acestora fiindu-le acordată asistență medicală la fața locului.