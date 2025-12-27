LIVE TEXT Noapte de foc în Kiev. Momentul în care o dronă Shahed lovește direct un bloc de locuit (VIDEO). Război în Ucraina, ziua 1402

UPDATE 12:47

În Kiev, capitala Ucrainei, noaptea spre 27 decembrie a fost una de foc, orașul fiind ținta unor atacuri rusești intense. Momentul în care o dronă Shahed lovește direct un bloc de locuit a fost surprins pe o înregistrare video.

Russian attack drones hit multiple residential buildings in Ukraine’s capital, Kyiv, this morning.



Seen here, a Russian Shahed-136 slams into a tower block in the Pozniaky neighborhood. pic.twitter.com/KIHuHWjTlh — OSINTtechnical (@Osinttechnical) December 27, 2025

Într-un alt bloc de locuit, o dronă a făcut o gaură ce se întinde pe două etaje, transmite canalul de telegram Київ ІНФО.

UPDATE 11:52

Rușii au atacat Ucraina cu 500 de drone și 40 de rachete, în noaptea spre 27 decembrie, a anunțat președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, citat de Hromadske. Principala țintă a fost Kievul, inclusiv în sectorul energetic și infrastructura civilă.

Mai multe clădiri rezidențiale au fost lovite și avariate. Unele zone ale capitalei ucrainene au rămas fără electricitate și încălzire. Lucrările de stingere a incendiilor sunt în curs de desfășurare. Echipele de reparații au început lucrările la unele instalații energetice, în timp ce la altele, salvatorii și muncitorii vor începe lucrul imediat după ce alarma de raid aerian se va opri, mai notează sursa citată.

Șapte districte din Kiev au fost avariate în urma bombardamentului. Aproape o treime din oraș a rămas fără încălzire în urma atacului. Douăzeci și opt de persoane au fost rănite, inclusiv doi copii.

Zelenski a declarat că bombardamentul este răspunsul Rusiei la propunerile de a pune capăt războiului.

„Reprezentanții ruși se angajează în discuții lungi, dar, în realitate, «pumnalele» și «rachetele șahed» sunt cele care vorbesc în numele lor. Aceasta este adevărata atitudine a lui Putin și a anturajului său. Nu vor să pună capăt războiului și încearcă să profite de fiecare ocazie pentru a provoca mai multă durere Ucrainei și a-și spori presiunea asupra altora din lume”, a remarcat el.

Zelenski a subliniat că „această activitate bolnavă” poate fi abordată doar cu măsuri ferme, de care SUA și Europa sunt capabile.