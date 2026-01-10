LIVE TEXT Lovitură ucraineană cu drone în Rusia. Un depozit petrolier din regiunea Volgograd a luat foc. Război în Ucraina, ziua 1417

UPDATE 12:15 Un depozit de petrol din regiunea Volgograd, Federația Rusă, este în flăcări, după un atac cu drone. Despre aceasta a anunțat guvernatorul regiunii ruse Volgograd, Andrei Bocharov, pe Telegram.

„În Oktiabrski, în urma căderii de resturi de drone, a fost raportat un incendiu la un depozit de petrol”, se arată în mesaj.

Potrivit guvernatorului rus, serviciile relevante lucrează „la locul incidentului”.

UPDATE 9:20 Estimările făcute de ucraineni arată că pierderile totale ale trupelor ruse în războiul împotriva Ucrainei din perioada 24 februarie 2022 – 10 ianuarie 2026 se ridică la aproximativ 1 217 810, inclusiv 880 de soldați uciși în ultimele 24 de ore.

Despre aceasta a relatat Statul Major General al Forțelor Armate ale Ucrainei într-o postare pe Facebook.