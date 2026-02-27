LIVE TEXT Ghana afirmă că cel puțin 55 dintre cetățenii săi au fost uciși după ce Rusia i-a „ademenit” să lupte împotriva Ucrainei. Război în Ucraina, ziua 1465

UPDATE 19:59 Cel puțin 55 de ghanezi au fost uciși în războiul dintre Rusia și Ucraina după ce au fost „atrași în luptă”, a declarat ministrul de externe al Ghanei după o vizită la Kiev, în cadrul căreia oficialii au semnalat problema recrutării de africani de către Rusia, relatează The Guardian.

În ultimele luni, au devenit tot mai frecvente rapoartele privind bărbați africani atrași în Rusia cu promisiuni de locuri de muncă și care au ajuns pe frontul din Ucraina, ceea ce a creat tensiuni între Moscova și unele dintre țările implicate.

Autoritățile ruse au negat recrutarea ilegală a cetățenilor africani pentru a lupta în Ucraina. Ministrul de externe, Samuel Okudzeto Ablakwa, a declarat joi într-o postare pe X: „Am fost informați că 272 de ghanezi ar fi fost atrași în luptă din 2022, dintre care aproximativ 55 au fost uciși și 2 capturați ca prizonieri de război”.

La o conferință de presă marți, Andrii Sibiha, ministrul ucrainean de externe, care se afla alături de Ablakwa, a declarat că peste 1 780 de africani din 36 de țări diferite luptă în armata rusă.

Ghana, care are legături economice și diplomatice cu Rusia, intenționează să sensibilizeze opinia publică cu privire la recrutare și să desființeze „schemele ilegale de recrutare de pe dark web care operează în jurisdicția noastră”, a declarat Ablakwa într-o postare pe X. „Acesta nu este războiul nostru și nu putem permite ca tinerii noștri să devină scuturi umane pentru alții”, a spus el.

Ministrul a declarat că guvernul Ghanei va intensifica educația publică și va depune eforturi pentru „urmărirea și desființarea tuturor schemelor ilegale de recrutare de pe dark web” care operează în țară. El a adăugat că cei doi ghanezi capturați i-au avertizat pe tineri să nu se lase tentați de stimulentele financiare pentru a se alătura conflictului.

Guvernul Africii de Sud a declarat săptămâna aceasta că doi dintre cetățenii săi au murit pe front. Cei doi nu făceau parte dintr-un grup de 17 sud-africani care au fost păcăliți să lupte pentru Rusia în Ucraina și care au fost în mare parte repatriați, a declarat ministerul de externe al Africii de Sud într-un comunicat.

În Africa de Sud, Duduzile Zuma-Sambudla, fiica fostului președinte sud-african Jacob Zuma, este anchetată de poliție pentru presupusa implicare în atragerea a peste o duzină de bărbați sud-africani în Rusia.

Potrivit unui raport al serviciilor secrete keniene, peste 1 000 de kenieni au fost recrutați pentru a lupta pentru Rusia.

Ministerul de Externe al Kenyei a declarat că 27 de kenieni au fost salvați după ce au rămas blocați în Rusia.

Musalia Mudavadi, ministrul de Externe al Kenyei, a declarat că intenționează să viziteze Rusia în martie pentru discuții pe această temă.

UPDATE 17:04 Un „armistițiu local” a fost convenit între Rusia și Ucraina în zona Centralei Nucleare Zaporijiea ocupate de armata rusă, pentru ca o sursă de alimentare de rezervă să fie restabilită, a anunțat Agenția Internațională pentru Energie Atomică (AIEA) pe 27 februarie, scrie Kyiv Independent.

Instalația – cea mai mare centrală nucleară din Europa – a fost ocupată de Rusia în primele săptămâni ale războiului la scară largă și, de atunci, a fost oprită, deși are nevoie în continuare de energie externă pentru a rămâne stabilă.

Acordul de încetare a focului, valabil pe durata finalizării lucrărilor de reparații la linia de rezervă de 330 de kilovolți, a fost încheiat prin medierea AIEA, potrivit site-ului administrației centralei controlate de Rusia, parte a agenției de stat pentru energie nucleară Rosatom.

„Activitățile de deminare sunt în desfășurare pentru a asigura accesul în siguranță al echipelor de reparații”, a declarat directorul general al AIEA, Rafael Grossi.

Energoatom, operatorul național nuclear al Ucrainei, a refuzat să confirme armistițiul local pentru Kyiv Independent, deoarece nu deține controlul asupra centralei.

Centrala nucleară Zaporijia se află pe malul sudic al rezervorului Kahovka, care a fost golit în 2023, după ce Rusia a distrus barajul Kahovka de pe râul Dnipro.

Sursa citată scrie că de la ocuparea centralei, Moscova a pus constant instalația în pericol de accident nuclear, folosind zona ca bază militară și neglijând cerințele minime de întreținere.

UPDATE 13:33 Ministrul ucrainean al Apărării, Mihailo Fedorov, a declarat că trupele ruse aflate pe teritoriul Ucrainei au fost „practic private de comunicații” după blocarea terminalelor de comunicații prin satelit Starlink, scrie NV.

Potrivit acestuia, numărul de transmisiuni în direct ale situației de pe câmpul de luptă a scăzut de 11 ori. În același timp, interceptarea emisiunilor radio rusești a crescut semnificativ.

Fedorov a subliniat că blocarea terminalelor rusești Starlink este importantă atât pentru protecția civililor, cât și pentru consolidarea capacităților Forțelor Armate Ucrainene.

„Am avut multe discuții cu SpaceX. Nu este vorba doar de răspunsul tehnologic al Rusiei, ci și de utilizarea corectă de către agresor a tehnologiei occidentale împotriva civililor”, a spus ministrul.

Recent, a fost introdusă înregistrarea obligatorie a terminalelor de comunicații prin satelit Starlink în Ucraina pentru a restricționa utilizarea acestora de către ruși. Astfel, vor fi operaționale doar terminalele Starlink verificate de pe „lista albă” – verificate prin Administrația Centrală a Serviciilor, portalul Diia și, pentru personalul militar, prin sistemul DELTA.

Decizia a fost luată deoarece trupele rusești foloseau sisteme americane Starlink pe drone de atac pentru a depăși sistemele de război electronic (EW) ucrainene și pentru a crește eficacitatea și precizia atacurilor. De exemplu, consilierul ministrului Apărării, Serhii Beskrestnov, a declarat că dronele de tip Shahed controlate online de soldații ruși au atacat un tren de pasageri în regiunea Harkiv.

În urma acestui fapt, ministrul ucrainean al Apărării, Mykhailo Fedorov, a declarat că departamentul său a contactat SpaceX și a propus „modalități de a rezolva această problemă”. Beskrestnov a declarat ulterior că SpaceX a început să impună restricții privind utilizarea tehnologiei în drone.

UPDATE 11:13 Soldații britanici și francezi au efectuat exerciții în provincia franceză Bretania, exersând desfășurarea trupelor în orice punct de pe glob, relatează The Telegraph.

Manevrele, care au implicat sute de soldați din Brigada 16 Aeriană a Marii Britanii și Brigada 11 Parașutiști a Franței, au avut loc pe 24 februarie – a patra aniversare de la invazia Rusiei la scară largă a Ucrainei. Acestea au făcut parte din exercițiul „Orion”, care va continua până la data de 3 martie.

The Telegraph relatează că exercițiile din Bretania au reprezentat etapa finală a pregătirilor pentru posibila desfășurare a trupelor britanice și franceze în Ucraina, în calitate de forțe de menținere a păcii, însărcinate cu asigurarea respectării termenilor unui eventual acord de încetare a focului dintre Rusia și Ucraina.

Prim-ministrul britanic, Keir Starmer, a declarat anterior că Marea Britanie și Franța sunt pregătite să conducă o forță de menținere a păcii, dacă Rusia și Ucraina vor conveni asupra încetării ostilităților.

Potrivit publicației, guvernul britanic nu a anunțat încă oficial ce unități ar putea face parte dintr-o astfel de forță.

UPDATE 10:15 În noaptea de 27 februarie, trupele rusești au lansat 187 de drone de atac asupra Ucrainei. Au fost raportate pagube în mai multe regiuni și victime, scrie Hromadske.

Potrivit Forțelor Aeriene Ucrainene, armata rusă a lansat aproximativ 120 de drone „Shahed”, precum și drone de atac de tip Gerbera, Italmas și alte tipuri.

Dronele au fost lansate din Briansk, Orel, Shatalovo și Primorsko-Akhtarsk, din Rusia, precum și din Gvardeyskoye, în Crimeea ocupată.

Până la ora 8:30, apărarea aeriană doborâse sau suprimase 165 de drone în nordul, sudul și estul țării. Cu toate acestea, au fost înregistrate lovituri ale 20 de drone în 14 locații.

Un bărbat în vârstă de 67 de ani a fost ucis în urma unui bombardament în satul Podsrednee, comuna Velikoburluk, regiunea Harkiv. Potrivit Serviciului de Urgență de Stat a Ucrainei, forțele ruse au lovit o clădire rezidențială, distrugând-o complet. Salvatorii au recuperat trupul bărbatului din dărâmături. O femeie în vârstă de 67 de ani a fost, de asemenea, rănită.

La Sumî, armata rusă a atacat o clădire în primele ore ale dimineții. După primul atac, rușii au lansat un al doilea atac, în timp ce salvatorii erau deja la fața locului.

Potrivit poliției locale, în ultimele 24 de ore, pe 26 februarie, trupele rusești au bombardat 40 de așezări din regiune. Un băiat de 14 ani a fost rănit, iar case private, o benzinărie, un autoturism civil și gardul unei biserici au fost, de asemenea, avariate.

8:22 Până astăzi, Polonia a livrat Ucrainei 48 de pachete de ajutor militar, în valoare de peste 3,5 miliarde de euro, a declarat ministrul polonez de externe, Radosław Sikorski, în timpul unui discurs în Sejm-ul polonez, scrie Ukrinform.

El a subliniat că Polonia a alocat, în special, 100 de milioane de dolari inițiativei „Lista priorităților de cerințe ale Ucrainei” (PURL), pentru achiziționarea de arme americane pentru Ucraina, și 100 de milioane de dolari inițiativei cehe pentru achiziționarea de muniție pentru armata ucraineană.

„Prin urmare, deoarece suntem lideri în furnizarea de asistență, vom fi și lideri în reconstrucția Ucrainei. Aceasta va fi o nouă oportunitate pentru antreprenorii polonezi”, a concluzionat Sikorski.

În discursul său din Sejm privind prioritățile politicii externe a Poloniei pentru 2026, Sikorski a declarat că victoria Ucrainei ar fi victoria Poloniei, iar, în cazul înfrângerii Kievului, amenințarea la adresa Poloniei nu ar scădea, ci ar crește. El a subliniat că liderul rus, Putin, nu dorește pacea, ci capitularea Ucrainei.