LIVE TEXT Dnipro și Harkiv – atacate cu drone noaptea trecută. Mai multe persoane au fost rănite. Război în Ucraina, ziua 1263

09:40 În Dnipro, trei persoane rănite într-un atac inamic, potrivit Serviciului de Urgențe din Ucraina. Dimineața, rușii au lovit orașul. O femeie născută în 1984 și doi bărbați născuți în 1995 și 2004 au fost răniți – viața lor nu este în pericol.

Una dintre întreprinderi a fost avariată, mașinile au fost distruse, un incendiu a izbucnit într-o clădire care nu este utilizată. Salvatorii au stins rapid incendiul.

În regiunea Harkiv a avut loc un atac masiv rusesc cu drone, există victime. Noaptea, inamicul a lansat un atac masiv cu drone asupra regiunii. Numeroase incendii au avut loc, civilii au fost răniți. Au intervenit peste 120 de salvatori și 32 de echipamente, inclusiv calculatoare medicale și pirotehnice, ofițeri de salvare comunitari și pompierii locali.

LIVE TEXT/ Putin a discutat la telefon cu cinci șefi de stat despre vizita lui Witkoff. Război în Ucraina, ziua 1262 – Ziarul de Gardă