LIVE TEXT Bilanțul victimelor atacului din Kiev: o persoană a murit, 32 au fost rănite, dintre care 2 copii. Război în Ucraina, ziua 1403

UPDATE 09:15 La Kiev, salvatorii au finalizat lucrările de lichidare a consecințelor atacului rusesc din 27 decembrie, potrivit Serviciului de Urgență al Ucrainei.

Lucrările de urgență, salvare și restaurare în toate locațiile au fost finalizate. Unitățile Serviciului de Urgență de Stat al Ucrainei au curățat molozul, au demontat structurile de urgență, au inspectat clădirile avariate și au asigurat siguranța teritoriilor.

Noaptea, corturi cu pistoale termice au fost amplasate în locații pentru a încălzi locuitorii clădirilor afectate.

„Reamintim că, în total, în urma bombardamentului masiv de ieri, o persoană a murit, 32 de persoane au fost rănite, dintre care 2 copii. Peste 400 de salvatori și 90 de unități de echipamente speciale au fost implicați în lichidarea consecințelor”, potrivit salvatorilor ucraineni.

La fața locului au lucrat și sediul central pentru lichidarea consecințelor, unitățile KARS, serviciile municipale și organizațiile de voluntari.