LIVE Ședința CSM. Pe ordinea de zi, examinarea a cinci rapoarte a Comisiei de evaluare externă

Vineri, 26 decembrie, plenul Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) se întrunește în ședință pentru a examina cinci rapoarte emise de comisia de evaluare externă în privința a cinci magistrați. Este vorba de Igor Chiroșca, Ruxanda Pulbere și Ion Bulhac de la Curtea de Apel Centru, Sergiu Stratan, în calitate de candidat la funcția de judecător la Curtea Supremă de Justiție (CSJ), și Constantin Damaschin, în calitate de ex-vicepreședinte interimar al Judecătoriei Chișinău.