Lista beneficiarilor eligibili pentru finanțarea proiectelor din fondul național al culturii se extinde

Proiectele și programele de rezidență și mobilitate artistică și culturală, finanțate din Fondul național al culturii, vor fi selectate în baza unui nou Regulament. Acesta a fost aprobat de Guvern în ședința din 3 septembrie.

Regulamentul creează premise pentru dezvoltarea parteneriatelor între instituții publice, organizații nonguvernamentale și entități culturale din alte țări, „contribuind astfel la promovarea culturii naționale și la integrarea în rețele culturale europene și internaționale”, potrivit unui comunicat al Executivului.

Pe lângă organizațiile necomerciale, la concursuri vor putea participa și alte organizații culturale, artiști independenți, oameni de creație și administrații publice locale.

Totodată, implemnetarea regulamnetului are obiectivul de a îmbunătăți capacitățile instituționale ale autorităților publice locale în ceea ce privește organizarea concursurilor, managementul proiectelor și monitorizarea implementării acestora. „Astfel, autoritățile locale vor deveni actori activi în realizarea proiectelor culturale”, se explică în comunicat. De asemenea, „va fi asigurată o administrare eficientă și transparentă” a resurselor Fondului național al culturii, care în anul 2025 are un buget total de 30 milioane de lei. Instituția responsabilă de implementarea proiectelor este Oficiul Național de Dezvoltare a Culturii.

Noul Regulament a fost elaborat în baza experienței și recomandărilor reprezentanților societății civile, artiștilor, organizațiilor de cultură și autorităților publice locale.