Liderii europeni au vorbit despre garanții pentru Ucraina în spiritul articolului 5 din Tratatul NATO. La ce se referă acesta

În cadrul partea publică a întâlnirii de la Casa Albă, liderii europeni au mențonat opțiunea de-ai oferi garanții de securitate Ucraiinei în spiritul articolului 5 din Tratatul Nord-Atlantic.

Liderii europeni, care au luat cuvântul după Donald Trump și Volodimir Zelenski înainte de începerea negocierilor, au pus accentul pe garanțiile de securitate ale Ucrainei.

George Meloni a declarat că ei vor discuta, în primul rând, despre garanțiile de securitate. „Mă bucur că vom discuta propunerea privind, să spunem, „articolul cinci”, care a fost inițial o propunere a Italiei”, a menționat aceasta.

Emmanuel Macron a accentuat că „pentru a obține o pace durabilă, sunt necesare garanții de securitate, și toți avem nevoie de ele”.

Keir Starmer a punctat că eeste vorba nu numai de securitatea Ucrainei, ci și de cea a întregii Europe, inclusiv a Marii Britanii”.

„Cred că, cu o abordare corectă, astăzi vom putea obține progrese reale, în special în ceea ce privește garanțiile de securitate (…) ceva în spiritul „articolului cinci”, a declarat oficialul britanic.

Articolul 5 din statutul NATO este un articol al cărui conținut este rezumat pe scurt ca fiind obligația membrilor alianței de a considera un atac asupra unuia dintre ei ca un atac asupra tuturor.