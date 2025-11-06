Laboratoarele de control al alimentelor au obținut reacreditarea și extinderea domeniului de acreditare în conformitate cu standardele internaționale

Laboratoarele Centrului Național pentru Sănătatea Animalelor, Plantelor și Siguranța Alimentelor au obținut reacreditarea și extinderea domeniului de acreditare în conformitate cu standardele internaționale. Reevaluarea a fost realizată împreună cu experți naționali și internaționali din România și Ucraina, se arată în comunicatul de presă emis de Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA).

Extinderea domeniilor de acreditare vizează Laboratorul Controlul Calității și Siguranței Produselor Alimentare și Hranei pentru Animale.

„Acesta include determinarea reziduurilor de macrolide în miere de albine; noi metode pentru determinarea reziduurilor de amfenicoli în țesut, lapte, ouă și miere; determinarea reziduurilor de nitroimidazoli în miere, ouă și lapte. Această extindere oferă acces la nivel național la laboratoare dotate și acreditate, facilitând testarea produselor alimentare conform cerințelor legale și armonizate cu standardele Uniunii Europene”, scrie ANSA.

Astfel, operatorii economici și Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor beneficiază de servicii moderne pentru controlul calității și siguranței produselor, sprijinind comerțul extern și protecția consumatorilor.

Sursa citată scrie că extinderea domeniilor de acreditare are un impact direct asupra implementării Planului Național de Monitorizare a Reziduurilor, reducând timpul și efortul logistic pentru prelevarea și analiza probelor, precum și numărul probelor trimise spre laboratoare externe.