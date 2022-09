La Chișinău a fost lansată expoziția fotografică „Între cer și pământ”. Autorul proiectului spune că aceasta reprezintă „o poveste despre obiectele și imaginile care rămân după ce te-au servit și ajutat să treci prin viață”

În perioada 16 septembrie – 9 octombrie, la Muzeul Național de Artă al Moldovei poate fi vizitată expoziția de fotografie „Între cer și pământ”, de Aurel Cepoi. Imaginile au fost făcute între vara lui 2020 și începutul anului 2022, iar autorul afirmă că a încercat să redea atmosfera din multe case și sate abandonate, din perspectiva obiectelor rămase.

„Este un proiect despre reflecția asupra existenței moldovenilor în goana lor materială, atașamentul lor pentru locuri și lucruri, dar și ușurința cu care poți capta mesajele din interior. Viața poate fi prezentă în imaginea ziarului sau mirosul candelei și în alte multe lucruri rămase de la cei plecați. Peisajul interior te îmbie către meditații și stări de tristețe.

Nu este un proiect despre sate și case părăsite. Acest fenomen de dispariție face parte din existența umană și trebuie perceput cu calm din punct de vedere antropologic. Este o poveste despre obiectele și imaginile care rămân după ce te-au servit și ajutat să treci prin viață”, menționează Aurel Cepoi.

Foto: Muzeul Național de Artă a Moldovei

Aurel Cepoi, născut la 25 iulie 1968, în satul Ochiul Alb, raionul Drochia, R. Moldova, a absolvit școala din sat în anul 1985 și Institutul Politehnic din Chișinău în 1992. Absolvent al New York Institute of Photography (2016).

Fotografiază din pasiune, preponderent proiecte cu impact documentar. În februarie 2016 a organizat o expoziție în scop caritabil despre Asia Mijlocie. Banii au fost donați Centrului Tony Hawks pentru reabilitarea copiilor cu dizabilități. Laureat al premiilor The Independent Photographer, Tokyo Prize Awards , Australian Prize Awards și LensCulture.

Este autorul fotografiilor pentru volumul Ilarie Voronca, Peste diagonala sângelui, Poeme alese de Emilian Galaicu-Păun (Cartier de colecție nr.8, Editura Cartier, 2016).

În anul 2021 lansează primul album de autor The Last and the Lost. The transition of Iranian nomads into disappearance (Editura Cartier, 2021), când organizează și expoziția cu același nume la Muzeul Național de Artă al Moldovei.

