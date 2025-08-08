Principală — Ştiri — Social — Itinerarul rutei de autobuz nr.…
Itinerarul rutei de autobuz nr. 21 va fi modificat pentru 30 de zile în raza comunei Bubuieci
Parcul Urban de Autobuze informează că, în legătură cu lucrările de reparație a rețelelor de apeduct demarate de Primăria comunei Bubuieci, începând cu data de 8 august 2025, circulația pe strada Ștefan cel Mare și Sfânt (tronsonul cuprins între str. Gospodarilor și str. Mihail Frunze) va fi restricționată pentru o perioadă de 30 de zile.
În acest context, începând cu 8 august, itinerarul rutei de autobuz nr. 21 în raza comunei Bubuieci va fi modificat temporar, după cum urmează:
Tur:
- satul Bubuieci – str. Toader Bubuiog – str. Mihail Frunze – str. Ștefan cel Mare și Sfânt (stația terminus).
Retur:
- str. Ștefan cel Mare și Sfânt (stația terminus) – str. Mihail Frunze – str. Toader Bubuiog – ieșire din sat.
„Pentru informații suplimentare puteți apela dispeceratul Parcului Urban de Autobuze – 022 837 317 / 022 558 071”, anunță responsabilii.