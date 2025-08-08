Itinerarul rutei de autobuz nr. 21 va fi modificat pentru 30 de zile în raza comunei Bubuieci

Parcul Urban de Autobuze informează că, în legătură cu lucrările de reparație a rețelelor de apeduct demarate de Primăria comunei Bubuieci, începând cu data de 8 august 2025, circulația pe strada Ștefan cel Mare și Sfânt (tronsonul cuprins între str. Gospodarilor și str. Mihail Frunze) va fi restricționată pentru o perioadă de 30 de zile.

În acest context, începând cu 8 august, itinerarul rutei de autobuz nr. 21 în raza comunei Bubuieci va fi modificat temporar, după cum urmează:

Tur:

satul Bubuieci – str. Toader Bubuiog – str. Mihail Frunze – str. Ștefan cel Mare și Sfânt (stația terminus).

Retur:

str. Ștefan cel Mare și Sfânt (stația terminus) – str. Mihail Frunze – str. Toader Bubuiog – ieșire din sat.