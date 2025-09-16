Israelul a comis genocid în Gaza, afirmă comisia ONU. Replica Ministerului de Externe al Israelului

Comisia Organizației Națiunilor Unite (ONU) a recunoscut acțiunile armatei israeliene în sectorul Gaza drept genocid. De cealaltă parte, Israelul respinge acuzațiile, scrie Novaia Gazeta Europe.

Autoritățile și armata israeliene, în opinia Comisiei, au comis patru din cele cinci acte definite drept genocid în Convenția ONU din 1948:

ucideri;

provocarea de leziuni corporale grave sau tulburări psihice;

crearea intenționată de condiții de viață menite să distrugă total sau parțial populația;

introducerea de măsuri menite să împiedice natalitatea.

În plus, Comisia a constatat că operațiunile militare ale armatei Israelului în sectorul Gaza au dus la instituirea unui asediu total, care a provocat foamete, blocarea ajutorului umanitar, distrugerea sistematică a sistemelor de sănătate și educație din enclava, comiterea de acte sistematice de violență sexuală, precum și atacuri directe asupra copiilor.

În declarațiile prim-ministrului israelian Benjamin Netanyahu, ale președintelui Isaac Herzog și ale fostului ministru al apărării Yoav Galant, Comisia a constatat incitarea la comiterea unui genocid.

În reacție, Ministerul de Externe al Israelului a declarat că raportul a fost întocmit pe baza informațiilor furnizate de Hamas și nu ține cont de alte surse. Ministerul i-a acuzat pe autorii documentului de antisemitism și i-a numit „persoane de încredere” ale grupării palestiniene.