Incidentul cu împușcăturile de la IGP Centru: Cernăuțeanu răspunde la acuzațiile precum că s-ar încerca mușamalizarea cazului

După ce mai mulți politicieni au vorbit în spațiul public despre o presupusă mușamalizare pe cazul incidentului de la Inspectoratul de Poliție Centru, unde un ofițer ar fi tras trei focuri de armă, șeful Inspectoratului General al Poliției (IGP), Viorel Cernăuțeanu, a negat acest fapt, într-o intervenție la emisiunea „Secretele puterii” de la Jurnal TV.

„Cu certitudine, eu nu am negat faptul împușcăturii care a fost. (…) Ca să excludem orice risc și orice loc de interpretare, am solicitat Procuraturii să intervină și să examineze acest caz, ca să nu fim noi cei acuzați de mușamalizare sau de imixtiune în acest proces. Procuratura a venit vineri la fața locului, a făcut cercetări. Eu aș ruga să apelați Procuratura și să vă spună despre cercetarea la fața locului: nu doar câte gloanțe au fost depistate la etajul patru ca urmare a tragerii, dar și urme pe pereți sau unde au lăsat aceste urme. (…) De aici trebuie să pornim”, a declarat șeul IGP.

Totodată, Cernăuțeanu a negat că pe etaj, la momentul incidentului, s-ar fi aflat o tânără angajată, fapt ce, potrivit lui, îl confirmă imaginile camerelor video.

Anterior, liderul Partidului Schimbării, Ștefan Gligor, a făcut o postare în care a relatat, cu referire la sursele sale, că în noaptea de 19 decembrie, ofițerul de poliție care a deschis focut la Inspectoratul de Poliție Centru din Chișinău se afla în stare avansată de ebrietate. Potrivit lui, ofițerul a tras cel puțin 16 gloanțe din arma personală, ci nu trei cum declarase ministra Afacerilor Interne, Daniella Misail-Nichitin. Incidentul ar fi avut loc în contextul celebrării Zilei Poliției, după un conflict cu un coleg, ambii fiind aduși la inspectorat pentru a se calma.

Lăsat nesupravegheat în biroul său, potrivit lui Gligor, polițistul a ieșit pe coridor cu arma în mână și a tras asupra ușii unui birou în care s-a ascuns o tânără ofițeră de urmărire penală. Aceasta a sunat la SPIA, iar ofițerii interveniți au reușit să-l rețină.

Potrivit surselor lui Gligor, conducerea Inspectoratului Centru ar fi încercat mușamalizarea cazului prin îndepărtarea urmelor incidentului.

Despre caz s-a aflat în spațiul public pe pe 22 decembrie, după ce deputatul Vasile Costiuc a declarat că la IGP Centru s-ar fi tras 30 de focuri de armă în seara zilei de 18 decembrie, menționând că doi ofițeri s-ar fi luat la ceartă în localul unde se marca Ziua Poliției.

Ulterior, Inspectoratul General al Poliției a declarat că s-a autosesizat imediat și că au fost stabilite trei cartușe. Potrivit comunicatului IGP, a fost demis „polițistul vizat” și conducerea Inspectoratului de Poliție Centru. Conform datelor publice, șeful Inspectoratului de Poliție Centru este Lilian Luca, iar adjunct este Sergiu Muruz. În același timp, a fost dispusă și o anchetă de serviciu disciplinară, pentru elucidarea tuturor circumstanțelor.

Ulterior, și ministra Afacerilor Interne, Daniella Misail-Nichitin, a confirmat public incidentul, invocând însă o defecțiune a armei.