Incident de securitate cibernetică asupra infrastructurii guvernamentale, organizat din afară. Suspiciuni de complicitate asupra unor angajați

Un actor străin a organizat un incident de securitate cibernetică asupra infrastructurii guvernamentale. Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică (STISC) a inițiat o investigație în acest sens, se arată într-un comunicat de presă.

În cadrul investigației, (STISC), de comun cu autoritățile naționale cu competențe în domeniu, va iniția o anchetă de serviciu în privința unor angajați, ale căror acțiuni sunt acum examinate în legătură cu suspiciuni de complicitate la tentativele de sabotare și atac asupra infrastructurii cibernetice.

Pe perioada investigației, persoanele vor fi suspendate din funcție, se mai arată în comunicatul de presă.

ZdG a cerut mai multe detalii de la reprezentantul Guvernului, dar încă nu am primit un mesaj în acest sens.