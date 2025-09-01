Încasări în creștere la bugetul public național, în primele 8 luni ale 2025

Circa 52,5 de miliarde lei au fost încasate în primele 8 luni ale anului 2025 la bugetul public național (BPN). Astfel, potrivit Serviciului Fiscal de Stat, a fost înregistrată o creștere de 6,4 miliarde de lei sau cu 13,9% în raport cu perioada similară a anului 2024.

Astfel, la bugetul de stat (BS), pentru 8 luni ale anului 2025 s-au încasat circa 21,4 miliarde de lei, ceea ce constituie cu circa 2,7 miliarde de lei mai mult comparativ cu aceeași perioadă a anului 2024, sau o creștere de 14,4%.

La bugetele locale (BL) s-au înregistrat încasări în sumă de 6,1 miliarde de lei, ceea ce reprezintă cu 857,7 milioane de lei mai mult comparativ cu perioada similară a anului precedent sau cu circa 16,3%.

De asemenea, la bugetul asigurărilor sociale de stat (BASS), în perioada menționată, s-au încasat 18,7 miliarde de lei, ceea ce constituie cu 2,1 miliarde de lei mai mult comparativ cu perioada similară a anului precedent, sau o creștere de circa 12,8%.

Totodată, la fondurile asigurărilor obligatorii de asistență medicală (FAOAM) s-au acumulat circa 6,3 miliarde de lei, ceea ce constituie cu circa 745,8 milioane de lei mai mult în comparație cu perioada similară a anului 2024 sau cu circa 13,4%.