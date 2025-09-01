Încasări în creștere la bugetul public național, în primele 8 luni ale 2025
Circa 52,5 de miliarde lei au fost încasate în primele 8 luni ale anului 2025 la bugetul public național (BPN). Astfel, potrivit Serviciului Fiscal de Stat, a fost înregistrată o creștere de 6,4 miliarde de lei sau cu 13,9% în raport cu perioada similară a anului 2024.
Astfel, la bugetul de stat (BS), pentru 8 luni ale anului 2025 s-au încasat circa 21,4 miliarde de lei, ceea ce constituie cu circa 2,7 miliarde de lei mai mult comparativ cu aceeași perioadă a anului 2024, sau o creștere de 14,4%.
La bugetele locale (BL) s-au înregistrat încasări în sumă de 6,1 miliarde de lei, ceea ce reprezintă cu 857,7 milioane de lei mai mult comparativ cu perioada similară a anului precedent sau cu circa 16,3%.
De asemenea, la bugetul asigurărilor sociale de stat (BASS), în perioada menționată, s-au încasat 18,7 miliarde de lei, ceea ce constituie cu 2,1 miliarde de lei mai mult comparativ cu perioada similară a anului precedent, sau o creștere de circa 12,8%.
Totodată, la fondurile asigurărilor obligatorii de asistență medicală (FAOAM) s-au acumulat circa 6,3 miliarde de lei, ceea ce constituie cu circa 745,8 milioane de lei mai mult în comparație cu perioada similară a anului 2024 sau cu circa 13,4%.
|Ianuarie – August 2025(mii lei)
|Ianuarie – August 2024(mii lei)
|Devieri (2025/2024)
|+/-
|%
|BS
|21,392,299.26
|18,694,676.85
|+ 2,697,622.40
|+14,4
|BL
|6,109,557.65
|5,251,898.85
|+ 857,658.80
|+16,3
|BASS
|18,700,735.78
|16,579,006.21
|+ 2,121,729.57
|+12,8
|FAOAM
|6,302,687.38
|5,556,916.80
|+ 745,770.58
|+13,4