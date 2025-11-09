În ultimele 24 de ore, peste 40 de persoane străine au primit refuz de trecere a frontierei de stat pe sensul de intrare în R. Moldova

În ultimele 24 de ore, frontiera R. Moldova a fost traversată de 66 897 de persoane, cele mai aglomerate puncte fiind Aeroportul Internațional Chișinău, Sculeni și Leușeni. Totodată, autoritățile au refuzat intrarea în țară pentru 44 de cetățeni străini și au înregistrat mai multe încălcări ale regimului de frontieră.

În punctele de trecere a frontierei fluxul de persoane a constituit 66 897 traversări, potrivit Poliției de Frontieră. Cele mai tranzitate puncte de trecere a frontierei rămân a fi:

PTF Aeroportul Internațional Chișinău – 17 436 traversări;

PTF Sculeni – 9080 de traversări;

PTF Leușeni – 9074 traversări;

PTF Palanca – 5376 de traversări;

PTF Otaci – 5165 traversări persoane.

De asemenea, în ultimele 24 de ore, pe sensul de intrare în R. Moldova s-a aplicat refuzul de autorizare a trecerii frontierei de stat pentru 44 persoane străine.

Încălcări înregistrate:

Traversarea ilegală a FS de către persoane – 1;

Tentativa trecerii ilegale a FS de către persoane – 0;

Folosirea documentului fals – 2;

Nerespectarea regulilor de ședere și intrare în RM –13;

Încălcarea regimului frontierei de stat, a regimului zonei de frontieră, a regimului punctelor de trecere a frontierei de stat și a regulilor de trecere a frontierei de stat – 13.

Poliția de Frontieră vă recomandă, pentru evitarea aglomerației:

– PTFS „Leușeni-Albița”: Alternativa – PTFS „Leova-Bumbăta” sau PTFS „Cahul-Oancea”.

– PTFS „Sculeni-Sculeni”: Optați pentru PTFS „Costești-Stânca” sau PTFS „Lipcani-Rădăuți Prut”.

– PTF comun „Palanca-Maiaki-Udobnoe”: Alternativa – PTFS „Tudora-Starokazacie”.

„Odată ajunși la frontieră, vă rugăm să manifestați răbdare, înțelegere și respect față de personalul aflat la datorie și ceilalți participanți la trafic”, îndeamnă Poliția de Frontieră.

Pentru întrebări suplimentare, contactați: Linia Verde a Poliției de Frontieră: 022 259 717