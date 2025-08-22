În perioada 22–24 august va avea loc expoziția „Produs Autohton”, care va reuni peste 150 de companii din toate regiunile țării

Produsele autohtone, tradițiile și arta populară sunt prezentate, începând de astăzi, la CIE Moldexpo în cadrul primei ediții a Expoziției Naționale „Produs Autohton”. Evenimentul se desfășoară în perioada 22–24 august și reunește peste 150 de companii din toate regiunile țării, informează Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare.

La ceremonia de deschidere a participat ministra Agriculturii și Industriei Alimentare Ludmila Catlabuga care a adresat un mesaj producătorilor și fermierilor, subliniind rolul lor esențial în dezvoltarea sectorului agroalimentar și în consolidarea încrederii consumatorilor.

„Vă mulțumesc pentru ambiția și răbdarea cu care reușiți să transformați tradiția în produse autentice, demne de a fi plasate cu mândrie pe rafturile din țară și de peste hotare. Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare este alături de dvs. și împreună, vreau să ducem mai departe mesajul: alege produs autohton, alege Moldova”, a menționat oficiala.

Ministerul menționează că pe parcursul celor trei zile, vizitatorii vor putea participa la masterclass-uri interactive, programe artistice și degustări, iar în zona agricolă vor fi prezentate fructe și legume locale. Organizatorii estimează că expoziția va atrage peste 50 de mii de vizitatori, inclusiv turiști, diaspora și parteneri internaționali.

Evenimentul este organizat de Camera de Comerț și Industrie a Republicii Moldova în parteneriat cu CIE Moldexpo.