În atențioa șoferilor: traficul rutier va fi suspendat pe anumite străzi din capitală

În perioada 11-20 august 2025, în capitală va fi suspendat parțial, pe benzi, traficul rutier pe strada Calea Orheiului, tronsonul cuprins între strada Petricani și bulevardul Renașterii Naționale. De asemenea,pentru câteva zile se suspendă traficul rutier pe trei tronsoane de pe șoseaua Hâncești.

Mai exact, se suspendă total traficul rutier pe șoseaua Hâncești pe:

tronsonul cuprins între străzile Lech Kaczynski și Sihastrului, pe data de 13 august 2025, ora 23:30, până pe 14 august 2025, ora 05:30;

tronsonul cuprins între străzile Lech Kaczynski și Sihastrului, pe data de 14 august 2025, ora 23:30, până pe 15 august 2025, ora 05:30;

tronsonul cuprins între străzile Miorița și Sihastrului, pe data de 15 august 2025, ora 23:30, până pe 16 august 2025, ora 05:30.

Potrivit Primăriei municipiului Chișinău, măsurile au fost luate în legătură cu necesitatea executării lucrărilor de amenajare a straturilor bituminoase subțiri de tip Slurry Seal pe strada Calea Orheiului și a executării lucrărilor de restabilire a învelișului asfaltic pe șoseaua Hâncești.