IGP a infiltrat o persoană la ferma din Beriozchi, Anenii Noi, pentru a acumula probe, spune Cernăuțeanu

Inspectoratul General al Poliției (IGP) a infiltrat o persoană în cadrul fermei bănuitului pe cazul dispariției unui bărbat de 61 de ani, din localitatea Beriozchi, raionul Anenii Noi. Despre acest fapt a informat șeful IGP, Viorel Cernăuțeanu, într-o intervenție la emisiunea „Secretele puterii” de la Jurnal TV.

Potrivit lui Cernăuțeanu, angajatul IGP „a acumulat probatoriu” în cadrul cauzei penale, inițiată în luna septembrie curent.

„În această perioadă de timp am avut o persoană infiltrată care a lucrat la acela (bănuit, n.r.) acasă, ca să documentăm tot procesul“, a declarat Cernăuțeanu.

Ofițerii Direcției investigații criminale a INI, în comun cu polițiștii Inspectoratului din Anenii Noi și procurorii, au desfășurat acțiuni complexe în cadrul unei cauze penale, inițiată în luna septembrie curent, pe faptul dispariției unui bărbat de 61 de ani, din localitatea Beriozchi, raionul Anenii Noi.

În cadrul măsurilor speciale de investigație, oamenii legii au identificat și localizat un bărbat de 59 de ani, din Beriozchi, cunoscut anterior organelor de drept cu multiple antecedente penale și față de care există o bănuială rezonabilă că ar fi implicat direct în dispariția victimei, principala versiune examinată fiind omorul, potrivit unui comunicat al Inspectoratului General al Poliției (IGP).

„La 22 decembrie curent, oamenii legii au efectuat percheziții în mai multe gospodării din localitatea respectivă, care aparțin bănuitului și care au fost procurate în perioada anilor 2005 și până în prezent.

Acolo au fost depistate și ridicate hainele în care a fost îmbrăcată victima în ziua dispariției, oseminte presupuse a fi umane (cu urme de culoare caracteristică sângelui), obiecte care ar fi putut fi folosite la comiterea infracțiunii și alte probe importante anchetei”, anunță Inspectoratul General al Poliției.

Toate bunurile au fost ridicate și urmează să fie supuse unui complex de expertize de specialitate, inclusiv cea ADN.

Cu suportul mascaților din BPDS „Fulger” au fost reținute pentru 72 de ore trei persoane – suspectul, o femeie de 55 de ani apropiată acestuia și un alt bărbat de 34 de ani, iar astăzi, 24 decembrie, urmează să le fie înaintată măsura preventivă sub formă de arest.

„În baza probelor acumulate, există indicii temeinice că bănuitul ar fi fost implicat și în alte infracțiuni similare, iar corpurile neînsuflețite ale victimelor ar fi fost folosite pentru hrana animalelor de la ferma acestuia, fapt care a determinat extinderea investigațiilor și intensificarea măsurilor operative”, comunică IGP.

La această etapă, acțiunile speciale ale Poliției sunt în plină desfășurare. Sunt efectuate cercetări minuțioase cu tehnică specializată pe terenurile ce aparțin bănuitului, iar deșeurile provenite de la ferma acestuia sunt evacuate și examinate de experții criminaliști.