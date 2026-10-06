Hotelul „Zarea” va fi scos la licitație pe 20 octombrie. Care este prețul hotelului

Licitația cu strigare pentru privatizarea complexului hotelier „Zarea” se va desfășura pe 20 octombrie 2026, ora 10:30. Cererile de participare pot fi depuse până la 19 octombrie 2026, ora 12:00, la sediul APP din str. Vasile Alecsandri 78, municipiul Chișinău, anunță marți, 6 octombrie, Agenția Proprietății Publice (APP).

Potrivit APP, situat pe strada Anton Pann 4, în centrul capitalei, complexul oferă posibilități de modernizare și dezvoltare în apropierea principalelor instituții publice și a zonelor de afaceri. Acesta cuprinde clădirea hotelului cu 12 etaje, o suprafață de 6123,7 m², spații de cazare, o sală de conferințe și o cafenea, precum și terenul aferent de 0,3111 ha.

„Prin privatizare, APP urmărește atragerea investițiilor pentru valorificarea patrimoniului și dezvoltarea unor servicii care să contribuie la economia capitalei.”

Prețul inițial de vânzare este de 106 milioane de lei, iar acontul pentru participare constituie 10,6 milioane de lei. Taxa de participare este de 6000 de lei pentru persoanele juridice și participanții străini și de 1500 de lei pentru persoanele fizice din R. Moldova.

Condițiile privatizării prevăd păstrarea și exploatarea adăpostului de protecție civilă și asigurarea accesului pentru întreținerea stației de transformare.

„Aceste bunuri nu fac obiectul vânzării. Orice schimbare a destinației clădirii sau intervenție asupra acesteia necesită avizele urbanistice și tehnice corespunzătoare”, a precizat APP.

Investitorii interesați pot consulta dosarul de privatizare și pot vizita complexul de luni până vineri, între orele 08:00 și 17:00, cu programare prealabilă la APP. Licitația se va desfășura la sediul Agenției, etajul 4, biroul 402.

Prezentarea complexului este disponibilă pe site-ul Hotel Zarea.