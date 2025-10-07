FT: Țările UE au convenit să restricționeze circulația diplomaților ruși în spațiul Schengen

Țările UE au convenit să restricționeze libera circulație a diplomaților ruși în cadrul blocului comunitar, ca parte a celui de-al 19-lea pachet de sancțiuni, au declarat două surse informate pentru Financial Times (FT). Potrivit acestora, Ungaria, ultima țară care s-a opus propunerii, și-a ridicat veto-ul. Conform inițiativei, propusă inițial de Republica Cehă, diplomații ruși cu sediul în capitalele UE vor fi obligați să informeze celelalte guverne cu privire la planurile lor de călătorie înainte de a trece granițele.

FT subliniază că această măsură a fost aprobată ca răspuns la numărul tot mai mare de tentative de sabotaj, care, potrivit serviciilor de informații europene, sunt adesea efectuate de spioni ruși care operează sub acoperire diplomatică. „Ei (spionii) sunt într-un loc, dar lucrează în altul. Serviciile de informații ale țării gazdă știu ce pun la cale, dar dacă trec granița, acelei țări i-ar putea fi mai greu să-i monitorizeze”, a explicat un diplomat UE de rang înalt pentru Financial Times.

Ministrul ceh de externe, Jan Lipavsky, a menționat că UE trebuie „să respecte cu strictețe principiul reciprocității atunci când eliberează vize diplomatice de scurtă durată, în conformitate cu Convenția de la Viena. Schengen nu există pentru Rusia, așa că nu are sens ca un diplomat rus acreditat în Spania să poată veni la Praga oricând dorește”, a declarat Lipavsky. Anterior, Republica Cehă a cerut în repetate rânduri restricții privind mișcarea diplomaților ruși în cadrul UE. Pe 30 septembrie, Praga a interzis intrarea în Republica Cehă pentru diplomații din Rusia și deținătorii de pașapoarte de serviciu care nu sunt acreditați direct în țară.

Conform FT, adoptarea celui de-al 19-lea pachet de sancțiuni al UE împotriva Rusiei ar putea fi complicată de dezacorduri cu privire la propunerea Austriei de a include o ridicare a sancțiunilor asupra fostelor active ale miliardarului Oleg Deripaska, pentru a compensa Raiffeisen Bank International pentru amenda de 2 miliarde de euro pe care a fost obligată să o plătească de o instanță rusă. Potrivit FT, la summitul de săptămâna trecută, aproximativ zece țări ale UE au declarat că nu ar susține un pachet de sancțiuni dacă acesta ar include propunerea Vienei. Următoarea rundă de discuții pe această temă va avea loc pe 8 octombrie.