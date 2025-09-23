FT: Exporturile rusești de combustibil scad pe măsură ce Ucraina își intensifică atacurile asupra rafinăriilor de petrol

Campania Ucrainei de atacuri cu drone împotriva rafinăriilor de petrol din Rusia a dus la scăderea exporturilor rusești de combustibil la cel mai scăzut nivel din 2020, perturbând o sursă importantă de venituri pentru Kremlin, scrie Financial Times (FT).

Sursa citată scrie că 16 dintre cele 38 de rafinării ale Rusiei au fost lovite de la începutul lunii august, unele dintre ele de mai multe ori, inclusiv una dintre cele mai mari instalații de prelucrare a combustibilului din Rusia, fabrica de 340.000 de barili pe zi de la Ryazan, aproape de Moscova.

FT notează că grevele au perturbat capacitatea de rafinare a Rusiei cu peste 1 milion de barili pe zi, potrivit grupului de cercetare Energy Aspects. Exporturile de motorină, dacă se mențin la nivelul actual, vor scădea în septembrie la cel mai mic nivel lunar din 2020, potrivit OilX și Vortexa, care monitorizează transporturile.

„Pare să fie cea mai eficientă campanie pe care Ucraina a desfășurat-o până acum”, a declarat Benedict George, șeful departamentului de stabilire a prețurilor produselor petroliere europene la Argus, care raportează prețurile mărfurilor.

Sursa citată precizează că Rusia este al doilea exportator de motorină din lume, aproximativ jumătate din încărcăturile sale fiind destinate Turciei, urmată de alte piețe din Africa de Vest și de Nord și Brazilia, întrucât UE și Marea Britanie nu importă direct combustibilul rusesc. Deși Moscova a impus interdicții la exportul de benzină rusă pentru cea mai mare parte a acestui an, vânzările sale de motorină în străinătate nu au fost restricționate până în prezent.

George a spus că Turcia a apelat la India și Arabia Saudită pentru a compensa deficitul și că primele pentru motorină au crescut în această lună la aproximativ 25-30 de dolari pe baril peste prețul de referință al țițeiului Brent. Acesta este cel mai ridicat nivel din vară, când războiul dintre Israel și Iran a dus prețurile la un maxim de 15 luni din cauza temerilor legate de aprovizionare.

Amrita Sen, cofondatoare a Energy Aspects, a declarat că impactul atacurilor a avut nevoie de timp pentru a se reflecta pe piețe, având în vedere dimensiunea Rusiei. „O rafinărie este închisă, dar ar putea dura trei săptămâni între momentul în care rafinăria produce și momentul în care motorina ajunge în port”, a spus ea.