FALS: Imagini trucate cu ajutorul AI care pretind a fi exerciții realizate de Armata Națională

Ministerul Apărării anunță că în ultimile zile, pe anumite canale de Telegram este distribuit intenționat un videoclip fals, care pretinde în mod mincinos că ar prezenta imagini de la exercițiul „Scutul de Foc 2025”, desfășurat în perioada 4–18 august curent, la Centrul de Instruire al Armatei Naționale.

În realitate, videoclipul conține secvențe trucate cu ajutorul inteligenței artificiale, în care apar ținte de tragere ce reproduc soldați cu drapelul Federației Rusă pe uniformă.

„Materialul video nu are nicio legătură cu exercițiul din acest an – restul imaginilor sunt preluate din arhive ale unor antrenamente și exerciții internaționale desfășurate în alți ani, atât în R. Moldova, cât și în afara țării (SUA). Avioanele, salturile cu parașuta, relieful poligoanelor și alte elemente din videoclip nu reflectă realitatea exercițiului Scutul de Foc 2025”, potrivit Ministerului Apărării.

În acest context, autoritățile fac apel către cetățenii R. Moldova să nu se lase înșelați de astfel de dezinformări. Scopul acestor acțiuni este de a răspândi frică, de a submina încrederea în instituțiile statului și de a destabiliza societatea.