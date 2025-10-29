Explozie într-un bloc de locuit din strada Albișoara

În seara zilei de 29 octombrie 2025 o explozie a avut loc într-un bloc de locuit de pe strada Albișoara din capitală, informează Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU). În urma exploziei, un tânăr a avut nevoie de îngrijiri medicale.

Apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 16:43. Potrivit primelor informații, explozia s-a produs în camera de baie a unui apartament la etajul trei al blocului cu 16 nivele. La fața locului în regim de urgență au fost îndreptate 6 echipaje de salvatori și pompieri.

„Ajunși la destinație angajații IGSU au evacuat două persoane din apartamentul afectat: o minoră în vârstă de 16 ani, care nu a avut de suferit, și un bărbat de 19 ani. Tânărul a fost preluat de echipajul medical pentru îngrijiri. Conform primelor investigații, acesta a suportat traumatisme neesențiale în regiunea capului, viața lui fiind în afara oricărui pericol. În urma deflagrației au fost afectate materialele constructive doar a locuinței în care s-a produs deflagrația”, a precizat IGSU.

Cauza și circumstanțele explozie urmează a fi investigate de organele de resort. Blocul de locuit nu este gazificat.