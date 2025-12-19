Echipamente medicale moderne pentru colectarea și procesarea sângelui, donate de UNFPA

UNFPA a donat 20 de cântare-mixer pentru colectarea sângelui. Echipamentele au fost prezentate în cadrul evenimentului „Parteneriat pentru integrarea europeană – consolidarea Sistemului național de transfuzie a sângelui ca o componentă-cheie a siguranței materne”, organizat împreună cu Ministerul Sănătății.

Directoarea Centrului Național de Transfuzie a Sângelui, Silvia Roșca, a subliniat impactul direct al echipamentelor donate asupra calității actului medical:

„Echipamentele primite astăzi contribuie direct la îmbunătățirea calității serviciului de sânge, prin optimizarea modului în care sunt colectate, procesate, testate, păstrate și utilizate componentele sangvine. Dotările sunt cu atât mai importante cu cât, în urgențele medicale, accesul rapid la sânge și componente sangvine poate face diferența dintre viață și moarte”.

Donația dată face parte dintr-un sprijin complex acordat de UNFPA Sistemului național de transfuzie a sângelui și instituțiilor medicale din întreaga țară. În perioada 2023-2025, investițiile UNFPA în intervenții critice pentru consolidarea rezilienței sistemului național de siguranță a sângelui și autosuficiența țării cu produse sanguine de aproape 8,5 milioane lei, acoperind toate etapele circuitului sângelui – de la colectare până la utilizare.

Cu sprijinul UNFPA, Sistemul național de transfuzie a sângelui a fost dotat cu echipamente medicale moderne care acoperă toate etapele circuitului sângelui.

Printre acestea se numără 48 de fotolii pentru donarea sângelui și 20 de cântare cu mixer pentru colectare, esențiale pentru o donare sigură și controlată. Pentru procesarea și testarea componentelor sanguine au fost oferite agitatoare pentru trombocite (3 și 8 unități), centrifuge (5 și 19 unități), asigurând separarea și pregătirea corectă a sângelui. Stocarea în condiții de siguranță este garantată prin 13 frigidere pentru sânge, 14 congelatoare pentru plasmă și 2 frigidere de capacitate mare. În etapa de utilizare clinică, echipamentele donate includ 16 incubatoare de laborator și 27 de sisteme de dezghețare a plasmei, indispensabile în urgențe medicale, inclusiv în cazurile obstetricale. Aceste dotări permit acces rapid la produse sanguine sigure și contribuie direct la salvarea vieților.