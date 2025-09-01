După discuțiile cu Xi și Modi, Putin afirmă că pentru pacea în Ucraina trebuie abordat subiectul extinderii NATO

Președintele rus Vladimir Putin, după discuțiile cu Xi Jinping din China și Narendra Modi din India, a declarat luni, 1 septembrie, că pentru a se putea instaura o pace durabilă în Ucraina trebuie abordată problema extinderii NATO spre est, relatează Reuters.

Vorbind la reuniunea Organizației de Cooperare de la Shanghai (SCO) de la Tianjin, Putin a spus că Occidentul a încercat să aducă Ucraina în orbita sa și apoi a căutat să atragă fosta republică sovietică în alianța militară NATO condusă de SUA.

„Pentru ca soluționarea conflictului din Ucraina să fie durabilă și pe termen lung, trebuie eliminate cauzele profunde ale crizei, pe care tocmai le-am menționat și pe care le-am menționat în repetate rânduri”, a declarat Putin.

Putin a adăugat că „trebuie restabilit un echilibru echitabil în domeniul securității”, referindu-se la o serie de cereri ale Rusiei privind NATO și securitatea europeană.

La summitul de la București din 2008, liderii NATO au convenit că Ucraina și Georgia vor deveni într-o zi membre ale alianței. În 2019, Ucraina și-a modificat constituția, angajându-se pe calea aderării depline la NATO și la Uniunea Europeană, notează Reuters.

Reuters a raportat în luna mai că printre condițiile impuse de Putin pentru încheierea războiului se numără cererea ca liderii occidentali să se angajeze în scris să oprească extinderea NATO spre est și să ridice o parte din sancțiunile impuse Rusiei.

Putin a declarat că „înțelegerile” la care a ajuns cu președintele american Donald Trump la summitul din Alaska din luna august au deschis calea către pace în Ucraina, aspect pe care îl va discuta cu liderii care participă la summitul regional din China.

El a spus că i-a prezentat în detaliu lui Xi, duminică, 31 august, rezultatele discuțiilor sale cu Trump și eforturile „deja în curs” pentru rezolvarea conflictului și că va oferi mai multe detalii în cadrul întâlnirilor bilaterale cu liderul chinez și alții.

China și India sunt de departe cei mai mari cumpărători de țiței din Rusia, al doilea exportator mondial. Trump a impus tarife suplimentare Indiei pentru achizițiile efectuate, dar nu există încă semne că India sau China vor înceta să mai cumpere petrol rusesc, un export cheie al economiei de război a Rusiei.